Jeziva scena na Jahorini: Dijete ispalo iz žičare, prevezeno u bolnicu

Autor Dragana Božić Izvor BNTV
0

Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama, kada je dijete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Dijete ispalo sa žičare na Jahorini Izvor: Shutterstock/Gligatron/K-FK

Prema dostupnim snimcima sa lica mjesta, dijete je u jednom trenutku ostalo da visi iz korpe, a čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi.

Za sada nije poznato kako je došlo do ispadanja niti pod kojim okolnostima se dijete našlo van sjedišta žičare.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dijete, prenosi BN.

Iz Gorske službe su potvrdili da je došlo do nesreće, te da je povrijeđeno dijete prevezeno u bolnicu “Srbija” u Istočnom Sarajevu, gde je zadržano na liječenju.

O stepenu povreda se ljekari nisu izjašnjavali.

(BN/Mondo)

