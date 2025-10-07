Šulić najavio zapošljavanja: Jahorina pred sezonu otvara 800 novih radnih mjesta

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić istakao je danas da će pred predstojeću zimsku sezonu na Jahorini biti otvoreno 800 novih radnih mjesta, od čega 600 u ugostiteljstvu, dok će 200 radnika biti ski-instruktori.

Izvor: SRNA/ Maja Brčkalo

Šulić je naglasio da će novim zakonskim rješenjima Vlada RS smanjiti sivu zonu u oblasti sezonskih poslova.

„Prosječna plata od 1.500 KM pokazuje da se ulaganja Vlade u razvoj i proširenje kapaciteta Olimpijskog centra Jahorina itekako isplate“, rekao je Šulić novinarima na Jahorini, tokom otvaranja Sajma zapošljavanja.

Ministar je dodao da sve više poslodavaca otvara nove poslovne objekte, što povećava potražnju za radnom snagom, te je naglasio da će svi radnici biti prijavljeni i da će se plaćati doprinosi.

„Zadovoljan sam što smo zajedničkim radom sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite olakšali obavljanje sezonskih poslova, kako za ski-instruktore zimi, tako i za raftere tokom ljetne sezone u Foči i na Vrbasu. Novim zakonskim rješenjima smanjićemo sivu zonu u ovoj oblasti“, poručio je Šulić.

Cilj, kako je objasnio, jeste zadržavanje sezonskih radnika tokom cijele godine, kroz bolje povezivanje zimskih i ljetnih turističkih centara: Jahorina, Ravna planina, Foča (rafting turizam), Trebinje i Banjaluka.

„Samo tako možemo zadržati radnu snagu u Republici Srpskoj“, istakao je Šulić.

Na Sajmu zapošljavanja učestvuje 37 poslodavaca iz različitih djelatnosti, uglavnom iz turizma i ugostiteljstva, koji traže više od 550 radnika za predstojeću zimsku sezonu.

Sajmu prisustvuju i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.