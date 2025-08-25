"Struka ispred politike": Olimpijski centar Jahorina dobio direktora iz Hrvatske

Igor Žiljak imenovan je na mjesto direktora Olimpijskog centra "Jahorina"

Izvor: Srna

Igor Žiljak imenovan je na mjesto direktora Olimpijskog centra "Jahorina", čime je pokazano da je na Jahorini struka prije politike, jer je on čovjek sa bogatim iskustvom u svom poslu, izjavio je danas predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek.

"Na Jahorini se uvijek struka pita i zato smo imali prethodnog direktora koji je bio jedan od najboljih menadžera u ovom dijelu Evrope, a danas dovodimo čovjeka sa bogatim svjetskim iskustvom u ovom biznisu i mislim da svi treba da budemo ponosni na Jahorinu zato što se ovdje cijeni samo jedna stvar, a to je stručnost", rekao je Elek nakon predstavljanja nove uprave Olimpijskog centra "Jahorina".

Elek je za oktobar najavio, kako je rekao, pozitivno iznenađenje, ističući da će tada Vlada Republike Srpske preduzeti nove korake i zauvijek stabilizovati situaciju na Jahorini.

"U oktobru ćemo vam predstaviti novi plan i sve će se dramatično promijeniti što se tiče Olimpijskog centra `Jahorina`", izjavio je Elek, prenosi Srna.

Elek je naglasio da on i ministar trgovine i turizma Republike Srpske u ostavci Denis Šulić imaju stalnu komunikaciju sa Vladom Srpske, te zahvalio za saradnju dosadašnjem premijeru Radovanu Viškoviću, čiji su potpis nosili svi projekti na Jahorini.

"Često se čuju priče o blokiranim računima, a ono što je važno jeste da nijedna plata ne kasni, sve obaveze uspijemo da stignemo mjesec za mjesec, dan za dan. Umjesto da svi promovišemo Jahorinu kao najveću vrijednost, neki kao tužibabe ponavljaju `blokiran račun, blokiran račun`", naveo je on.

Elek je upitao i zašto mediji ne pišu o blokadi računa Kantona Sarajevo koji je u minusu 900 miliona KM, dodajući da su problemi Olimpijskog centra "Jahorina" naduvani.

Ko je novi deirektor

Igor Žiljak je stručnjak za upravljanje skijalištima, poznat prvenstveno po svom dugogodišnjem radu na skijalištu Sljeme u Hrvatskoj. Tamo je bio zadužen za održavanje staza, sigurnost i tehničku pripremu terena, posebno za međunarodna takmičenja poput FIS Svjetskog kupa.

Osim tehničkog znanja, Žiljak je poznat i po tome što je javno govorio o problemima s kojima se skijališta suočavaju — poput neodgovornog ponašanja posjetioca, noćnog sankanja bez nadzora, te nedostatka zakonske regulative koja bi štitila skijaške prostore.

U novije vrijeme, zajedno s kolegom Bojanom Dimovićem, prešao je na Jahorinu, gdje je radio radi na unapređenju skijaške infrastrukture, prenose mediji.