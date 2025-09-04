logo
Regionalni projekat u najavi: Od Dubrovnika do Beograda biciklom preko Jahorine (FOTO)

Regionalni projekat u najavi: Od Dubrovnika do Beograda biciklom preko Jahorine (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Međunarodna biciklistička ruta bi prolazila kroz Sarajevsko-romanijsku regiju

Od Dubrovnika do Beograda biciklom preko Jahorine Izvor: Shutterstock

Predstavnici više zemalja regiona održali su danas na Jahorini sastanak o temi uspostavljanja međunarodne biciklističke rute Dubrovnik-Beograd, koja bi prolazila i Sarajevsko-romanijskom regijom, a cilj je njeno uključivanje u Evropsku mrežu biciklističkih staza "Evrovelo".

Sastanak je prvobitno bio zakazan, pa otkazan, da bi na kraju ipak bio održan na Jahorini.

Ruta bi trebala da bude kandidovana za uključivanje u evropsku mrežu biciklističkih staza, što će omogućiti povezivanja gradova, opština, turističkih organizacija, kao i promociju cikloturizma i otvaranje razvojnih mogućnosti za lokalne zajednice, navodi se na profilu opštine Pale na "Fejsbuku".

Izvor: Opština Pale

Projekat predviđa razvoj bezbjedne i atraktivne biciklističke trase, izgradnju prateće infrastrukture poput signalizacije, odmorišta, servisnih tačaka, te izradu digitalne aplikacije koja će biciklistima pružati navigaciju i informacije o kulturnim, istorijskim i turističkim sadržajima duž rute.

Na sastanku je dogovoreno da u narednom periodu bude pripremljen tekst memoranduma o saradnji kojim će se svi učesnici obavezati na aktivno učešće u realizaciji projekta i ispunjavanje tehničkih uslova neophodnih za njegovo sprovođenje.

Takođe, usaglašeno je da se formira radna grupa koja će u narednom periodu biti nosilac realizacije projekta uspostavljanja potpuno novog atraktivnog turističkog proizvoda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici opštine, gradova, turističkih organizacija i biciklističkih klubova iz Republike Srpske, cijele BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Iz Opštinske uprave Pale jutros je saopšteno da je sastanak otkazan, ali je na kraju ipak održan u hotelu "Termag" na Jahorini.

Srna

Tagovi

biciklizam Jahorina

