Tržišne inspektorke osumnjičene da su uzele po 500 KM da ublaže kaznu: Predložen im pritvor

Republičko javno tužilaštvo predložilo je pritvor za dvije tržišne inspektorke G. V. i S. M. osumnjičene da su uzele mito od po 500 KM kako ne bi izrekle kaznu za nepravilnosti utvrđene u jednoj banjalučkoj trgovini.

Izvor: Shutterstock

Na osnovu do sada pribavljenih dokaza utvrđeno je da je u petak, 20. februara, u jutarnjim časovima u Banjaluci prilikom inspekcijskog nadzora u prodavnici mješovite robe, G. V. putem mobilnog telefona stupila u kontakt sa vlasnicom M. K. i saopštila joj da su utvrđene određene nepravilnosti.

Vlasnici je prenijela da se za to može izreći kazna od 7.000 do 8.000 KM, ali da se mogu dogovoriti ako je M. K. voljna da ih počasti.

Nakon što je vlasnica rekla da pristaje na to, G. V. joj je saopštila da će za navodno utvrđene prekršaje prilikom inspekcijskog nadzora napisati minimalnu kaznu od 600 KM, zahtijevajući od M. K. da im zauzvrat preda novac u iznosu od 1.000 KM i to po 500 KM za obje, saopštilo je Republičko javno tužilaštvo.

Vlasnica prodavnice M. K. je na to pristala, a potom je o svemu obavijestila muža V. K, koji se sutradan, putem telefona dogovorio sa G. V. da se sastanu u Banjaluci na dogovorenom mjestu radi predaje traženog novčanog iznosa.

Nakon toga su se G. V. i S. M. u subotu, 21. februara, oko 15.00 časova u ugostiteljskom objektu u sklopu tržnog centra Merkator u Banjaluci sastale sa V. K. koji im je predao pomenutii novčani iznos, koji iste međusobno podijelile. Inspektorke su nakon toga uhapsili pripadnici MUP-a Republike Srpske, a prilikom pretresa kod osumnjičenih su pronađeni i privremeno oduzeti predmetni novčani iznosi.

Prilikom ove akcije izvršeni su pretresi lokacije koje osumnjičene koriste i tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa ovim krivičnim djelom. Republički javni tužilac zatražio je pritvor zbog opasnosti od bjekstva, osnovane bojazni da će osumnjičene uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O pritvoru zbog sumnje na krivično djelo primanje mita treba da se izjasni sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Specijalni tužilac pozvao je građane da Posebnom odjeljenju Republičkog javnog tužilaštva odmah prijave svako službeno lice, na bilo kojem nivou vlasti, koje od njih zahtijeva novac, poklon ili bilo kakvu drugu korist kao protivnaknadu za obavljanje ili neobavljanje službene radnje.

Kako je istaknuto, od blagovremenog prijavljivanja krivičnog djela i prikupljanja dokaza, zavisi i uspješno procesuiranje počinilaca ovih krivičnih djela. Prijavljivanje koruptivnih krivičnih djela nakon što se izvrše, zbog propuštanja da se prikupe zakoniti dokazi, vrlo rijetko mogu dovesti do podizanja optužnice i donošenja osuđujuće presude.

Svi građani koji prijave krivično djelo biće zaštićeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, istakli su iz Republičkog javnog tužilaštva.