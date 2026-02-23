Inspektorat RS o jučerašnjem hapšenju: "Nema nedodirljivih, pozivamo sve da prijave koruptivne aktivnosti"

Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su juče troje tržišnih inspektora iz Banjaluke, te pronašli veću količinu novca.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšene su Sanja Maksimović i Gordana Vučić, te Vladan Marjanović, svi iz Banjaluke.

Sada su se oglasili i iz Inspektorata Republike Srpske te su poručili kako će po dobijanju zvaničnih informacija poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti.

„Inspektorat Republike Srpske će po dobijanju zvaničnih informacija istražnih organa o ovom predmetu, u skladu sa zakonom preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na pokretanje disciplinskog postupka po zakonom propisanoj proceduri“, navodi se u saopštenju.

Takođe, iz Inspektorata su podržali aktivnosti policije i tužilaštva.

„Inspektorat Republike Srpske podržava aktivnosti policije i tužilaštva koje se provode u cilju suzbijanja korupcije i kriminala i stojimo na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne podatke i informacije o radnom angažovanju predmetnih lica. Smatramo da nema nedodirljivih i pozivamo sve privredne subjekte i građane koji imaju informacije o nezakonitim radnjama naših službenika da prijave svaki oblik koruptivnog ponašanja“, zaključuje se u saopštenju.