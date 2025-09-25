Aplikacija Aeroo vas ne štiti od kazne: Inspektorat RS najavio sankcije za "divlji" taksi

Iz Inspektorata Republike Srpske apeluju da građani ne koriste internet aplikaciju "Aero" (Aeroo) u svrhu pružanja usluga taksi prevoza bez prethodnog ispunjavanja zakonom propisanih uslova.

Izvor: Screenshot/Google Play

"Sva lica koja budu obavljala ovu djelatnost na nezakonit način biće sankcionisana u skladu sa važećim propisima, što obuhvata izricanje prekršajnih kazni, kao i mjeru privremenog oduzimanja vozila u trajanju od 30 dana", saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Prema raspoloživim informacijama, nova aplikacija nudi usluge javnog vanlinijskog prevoza putnika /taksi prevoz/ bez ispunjavanja zakonom propisanih uslova – registrovane djelatnosti i posjedovanja licence vozača od lica koja će vršiti prevoz.

Imajući u vidu da je riječ o pokušaju obavljanja nelegalne djelatnosti, nadležni organi će u narednom periodu pojačati inspekcijski nadzor i preduzeti zakonom predviđene mjere prema svim fizičkim licima za koja se utvrdi da obavljaju ove aktivnosti, ističu iz Inspektorata Srpske.

U prostorijama Inspektorata danas je održan radni sastanak povodom nedavno aktivirane internet aplikacije "Aero" koja se na društvenim mrežama predstavlja kao moderan servis za prevoz, odnosno povezivanje putnika sa vozačima, navodi se u saopštenju.

Sastanku su, na zahtjev Udruženja svih taksi službi grada Banjaluka, osim glavnih inspektora iz sektora saobraćajne, tržišne i radne inspekcije, prisustvovali i predstavnici Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

(Srna)