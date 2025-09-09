Povećan sadržaj pesticida: Zabranjen uvoz više od 40 tona banana u Srpsku

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz dvije pošiljke banana od 40.500 kilograma iz Kostarike jer tokom redovnog pregleda potvrđen povećan sadržaja pesticida, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prilikom pregleda pošiljke nadležni inspektor izvršio je uzorkovanje za laboratorijsku analizu, nakog čega je utvrđeno prisustvo pesticida iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

"Postupajući po rezultatima analize inspektor je donio rješenje kojim je zabranjen uvoz i naloženo vraćanje ili uništavanje pošiljke u prisustvu i pod nadzorom nadležnog inspektora", navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata ističu da najveći rizik kod voća i povrća predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i teških metala i da su upravo to parametri koji se kontrolišu.

"Svaku pošiljku voća iz uvoza mora pratiti uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti i sertifikat koji izdaje ovlašćeni organ zemlje izvoznice", navode iz Inspektorata.

U saopštenju se ističe da inspektori provjeravaju da li pošiljku prati sva potrebna dokumentacija, vrše detaljan pregled pošiljke i u skladu sa procjenom rizika uzimaju uzorke za analizu.

