Povećan sadržaj pesticida: Zabranjen uvoz više od 40 tona banana u Srpsku

Autor Dragana Božić
0

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz dvije pošiljke banana od 40.500 kilograma iz Kostarike jer tokom redovnog pregleda potvrđen povećan sadržaja pesticida, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

Zabranjen uvoz više od 40 tona banana u Srpsku Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prilikom pregleda pošiljke nadležni inspektor izvršio je uzorkovanje za laboratorijsku analizu, nakog čega je utvrđeno prisustvo pesticida iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

"Postupajući po rezultatima analize inspektor je donio rješenje kojim je zabranjen uvoz i naloženo vraćanje ili uništavanje pošiljke u prisustvu i pod nadzorom nadležnog inspektora", navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata ističu da najveći rizik kod voća i povrća predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i teških metala i da su upravo to parametri koji se kontrolišu.

"Svaku pošiljku voća iz uvoza mora pratiti uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti i sertifikat koji izdaje ovlašćeni organ zemlje izvoznice", navode iz Inspektorata.

U saopštenju se ističe da inspektori provjeravaju da li pošiljku prati sva potrebna dokumentacija, vrše detaljan pregled pošiljke i u skladu sa procjenom rizika uzimaju uzorke za analizu.

(Srna)

