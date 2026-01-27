Pojačane kontrole u Srpskoj: Inspekcija provjerava da li se zaleđeno meso prodaje kao svježe

Veterinarska inspekcija Republike Srpske najavila je u narednim danima pojačane kontrole prometa i deklarisanja mesa, s ciljem otklanjanja sumnji da se zaleđeno meso u maloprodaji plasira kao svježe, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Kako je navedeno, svi objekti za klanje, preradu i promet mesa pod stalnim su nadzorom veterinarske inspekcije, a u 2025. godini izvršeno je ukupno 600 kontrola u mesnicama, veleprodajnim i maloprodajnim objektima, klaonicama, farmama, skladištima i proizvodnim pogonima. U cilju otklanjanja nepravilnosti izrečeno je 113 upravnih mjera, dok su zbog prekršaja izrečene kazne u ukupnom iznosu od 71.600 KM.

Pored republičke inspekcije, svakodnevne kontrole vrši i veterinarska inspekcija jedinica lokalne samouprave, koja u slučaju utvrđenih nepravilnosti preduzima kako upravne, tako i prekršajne mjere.

U fokusu pojačanih kontrola biće porijeklo mesa, odnosno sljedivost, pri čemu količine mesa zatečene u rashladnim vitrinama i hladnjačama moraju odgovarati podacima u poslovnoj dokumentaciji trgovca – kako u pogledu količine, tako i u pogledu podataka o porijeklu.

Poseban akcenat biće stavljen i na deklaracije, odnosno da li one odgovaraju datumu proizvodnje, zemlji porijekla i roku trajanja, te da li se meso u hladnjači poklapa sa deklaracijom i ulaznim fakturama. Kontrolom se posebno provjerava i da li je svježe neupakovano meso životinja rođenih, uzgojenih ili zaklanih u različitim državama jasno odvojeno i adekvatno označeno, kako bi krajnji potrošač mogao lako razlikovati meso različitog porijekla.

U saopštenju je podsjećeno da deklaracija svježeg neupakovanog mesa namijenjenog krajnjem potrošaču mora sadržavati niz podataka, među kojima su država rođenja životinje, država uzgoja, država klanja i veterinarski kontrolni broj, država rasijecanja, vrsta i kategorija mesa, datum klanja, posebni uslovi skladištenja ili upotrebe, kao i datum upotrebe („upotrijebiti do“).

Deklaracija mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u rashladnoj vitrini, jasno čitljiva i, po potrebi, neizbrisiva, velikim štampanim slovima čija visina mora biti jednaka ili veća od 3 milimetra.

Veterinarska inspekcija naglašava da je cilj ovih kontrola zaštita potrošača, te da će pojačani nadzor doprinijeti većoj transparentnosti u prometu mesa i sprječavanju nelegalnih praksi na tržištu.

(Mondo)