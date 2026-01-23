"Nezadovoljavajući uzorci": Privremeno zabranjen uvoz mesa iz Južne Amerike, slijede li poskupljenja?

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donijela je uputstvo o privremenoj zabrani uvoza goveđeg mesa iz zemalja Južne Amerike. Odluka se specifično odnosi na uvoz iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja.

Izvor: Shutterstock

Razlog za ovu mjeru su rezultati kontrola koje je sprovelo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Naime, nakon uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa, utvrđeno je da laboratorijske analize nisu zadovoljavajuće.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo Saša Bošković potvrdio je ove informacije, ističući da je primarni cilj zaštita stanovništva.

"Na osnovu izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa goveda porijeklom iz zemalja Južne Amerike te dostavljenih nezadovoljavajućih, odnosno neusklađenih rezultata laboratorijskih analiza, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja – zabranjuje se uvoz pošiljki mesa goveda porijeklom iz Južne Amerike", istakao je Bošković za "Radiosarajevo".

Šta će biti sa naručenom robom?

Ipak, zabrana neće uticati na robu koja je već na putu prema Bosni i Hercegovini. Bošković je pojasnio da će uvoz biti dozvoljen za pošiljke goveđeg mesa koje prate zdravstveni certifikati izdati zaključno sa današnjim danom.

"To praktično znači da će sve narudžbe koje su već u transportu biti dostupne na tržištu BiH, a sve koje nisu će ostati u zemljama porijekla", objasnio je Bošković.

Ova odluka mogla bi imati značajan uticaj na tržište, s obzirom na to da mesna industrija BiH većinu mesa uvozi upravo iz Južne Amerike usljed nestašice ovog proizvoda u Evropskoj uniji.