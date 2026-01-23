logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nezadovoljavajući uzorci": Privremeno zabranjen uvoz mesa iz Južne Amerike, slijede li poskupljenja?

"Nezadovoljavajući uzorci": Privremeno zabranjen uvoz mesa iz Južne Amerike, slijede li poskupljenja?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donijela je uputstvo o privremenoj zabrani uvoza goveđeg mesa iz zemalja Južne Amerike. Odluka se specifično odnosi na uvoz iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja.

BiH privremeno zabranila uvoz govedine iz Južne Amerike zbog loših nalaza Izvor: Shutterstock

Razlog za ovu mjeru su rezultati kontrola koje je sprovelo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Naime, nakon uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa, utvrđeno je da laboratorijske analize nisu zadovoljavajuće.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo Saša Bošković potvrdio je ove informacije, ističući da je primarni cilj zaštita stanovništva.

"Na osnovu izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa goveda porijeklom iz zemalja Južne Amerike te dostavljenih nezadovoljavajućih, odnosno neusklađenih rezultata laboratorijskih analiza, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja – zabranjuje se uvoz pošiljki mesa goveda porijeklom iz Južne Amerike", istakao je Bošković za "Radiosarajevo".

Šta će biti sa naručenom robom?

Ipak, zabrana neće uticati na robu koja je već na putu prema Bosni i Hercegovini. Bošković je pojasnio da će uvoz biti dozvoljen za pošiljke goveđeg mesa koje prate zdravstveni certifikati izdati zaključno sa današnjim danom.

"To praktično znači da će sve narudžbe koje su već u transportu biti dostupne na tržištu BiH, a sve koje nisu će ostati u zemljama porijekla", objasnio je Bošković.

Ova odluka mogla bi imati značajan uticaj na tržište, s obzirom na to da mesna industrija BiH većinu mesa uvozi upravo iz Južne Amerike usljed nestašice ovog proizvoda u Evropskoj uniji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Meso govedina uvoz BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ