logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija zaplijenila više od 8 tona mesa kod Sombora: Uhapšen vlasnik, prodavao proizvode bez potrebne dokumentacije

Policija zaplijenila više od 8 tona mesa kod Sombora: Uhapšen vlasnik, prodavao proizvode bez potrebne dokumentacije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Pripadnici MUP-a u Somboru uhapsili su N. P. (22), odgovorno lice privrednog društva "Mesokomerc", zbog sumnje da je u neregistrovanom objektu proizvodio i stavljao u promet meso i mesne prerađevine bez potrebne dokumentacije i veterinarskog pregleda.

Policija zaplenila više od 8 tona mesa kod Sombora Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su N. P. (22), odgovorno lice privrednog društva "Mesokomerc" iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Policijski službenici su, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, zatekli neregistrovan objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina, u kojem je pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne dokumentacije, dokaza o porijeklu i obaveznog pregleda nadležnog organa.

Prethodno je, u prodajnom objektu ovog privrednog društva, tokom inspekcijskog nadzora, Republička veterinarska inspekcija otkrila oko 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda, takođe bez potrebne dokumentacije.

Pronađeno meso i mesni proizvodi, ukupne težine oko 8,2 tone, proglašeni su od strane nadležne inspekcije nebezbednim za upotrebu, jer predstavljaju potencijalni rizik po zdravlje ljudi. Oduzeti su i biće uništeni u skladu sa važećim propisima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija zapljena Meso

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ