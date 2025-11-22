Kinezi napravili GMO gljivu: Ukus i hranjiva vrijednost jednaki mesu

Kineski naučnici napravili su genetski modifikovanu gljivu koja ne samo da ima ukus mesa već i smanjuje uticaj proizvodnje na životnu sredinu za 61 odsto.

Izvor: ilustracija, Shutterstock

Tim Univerziteta Đangnan u Vuksiju objavio je rezultate rada koji se oslanja na CRISPR tehnologiju genetskog modifikovanja.

U ovom radu genetska izmjena gljive fusarijum veneatum, uobičajenog izvora mikroproteina, postignuta je bez unošenja bilo kakve strane DNK.

Rezultat je soj supergljive nazvan FCPD, koji je lakši za varenje i daleko efikasniji za proizvodnju, prenio je veb-sajt "Interesting indženiering".

"Postoji velika potražnja za boljim i održivijim proteinima za hranu. Uspješno smo napravili gljivu ne samo hranljivijom već i ekološki prihvatljivijom podešavanjem njenih gena", izjavio je autor istraživanja Sjao Liu.

Brz porast svjetske populacije, za koju se predviđa da će do 2050. godine dostići 9,8 milijardi ljudi, podstiče interesovanje za održive i etičke metode proizvodnje hrane.