Priroda inspiriše hirurgiju: Testerasta muva moga bi da unaprijedi preciznost operacija

Priroda inspiriše hirurgiju: Testerasta muva moga bi da unaprijedi preciznost operacija

Autor Dušan Volaš
0

Naučnici sa Univerziteta u Edinburgu otkrili su prirodni mehanizam sječenja kod insekta poznatog kao testerasta muva, koji bi mogao da posluži kao osnova za razvoj naprednih hirurških instrumenata.

Testerasta muva moga bi da unaprijedi preciznost operacija Izvor: Shutterstock

Ova muva koristi specijalizovani organ u obliku testere kako bi precizno sekla biljno tkivo prilikom polaganja jaja, pri čemu automatski izbjegava čvrste unutrašnje strukture biljke, poput kapilara koji prenose vodu i hranljive materije. Time se osigurava da biljka ostane živa i nastavi da hrani larve.

"Otkrili smo nešto izvanredno – mehanizam sječenja koji u suštini misli sam za sebe", izjavio je dr Verdager Majorki, glavni autor studije.

On naglašava da se radi o čistoj interakciji zubaca testere sa materijalom, bez senzora ili računara – rezultat evolucije dugog miliona godina.

Istraživački tim je uvećao ovaj mehanizam 400 puta i testirao ga na materijalu koji imitira ljudsko tkivo. Pokazalo se da sistem funkcioniše po principu "graničnog naprezanja", sjekući samo ono što je bezbjedno, dok vitalne strukture pomjera u stranu.

Koautor studije, prof. Mark Desmulijez, ističe da bi ovakav alat mogao značajno da pomogne hirurzima u složenim operacijama, posebno u uslovima smanjene vidljivosti, gdje postoji rizik od povređivanja vitalnih tkiva.

"Prirodna sposobnost da se izbjegnu kritične strukture dok se precizno sječe tamo gdje je potrebno, ima veliki potencijal", dodaje on, prenosi "Telegraf".

Tim je koristio moćne mikroskope i 3D snimanje kako bi detaljno mapirao zube testere, otkrivši da mali zubi i veći grebeni rade u sinergiji, omogućavajući čiste i samoregulisane rezove.

Tagovi

hirurg nauka insekti naučnici

