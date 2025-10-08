logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Austrijski naučnici tvrde: Mikroplastika iz hrane povećava rizik od raka i depresije

Austrijski naučnici tvrde: Mikroplastika iz hrane povećava rizik od raka i depresije

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Mikroplastika koja se koristi u pakovanjima za hranu može oštetiti crijeva, povećavajući rizik od pojave raka i depresije, pokazali su rezultati najnovijeg austrijskog istraživanja.

Rizik od raka i depresije zbog plastike Izvor: Shutterstock

Istraživači su ispitali tkivo stolice zdravih dobrovoljaca i otkrili da sitne čestice mogu promijeniti aktivnost mikroba u crijevima.

"Neke od promjena odražavaju obrasce koji su ranije bili povezani sa depresijom i rakom debelog crijeva", navedeno je u studiji, piše "Dejli mejl"

Mikroplastika su plastični fragmenti veličine samo dva mikrometra, odnosno to su dvije hiljaditi dijelovi milimetra. Ove čestice dospijevaju u hranu, zalihe vode, čak i u vazduh kada se plastični proizvodi prirodno razgrađuju.

Nedavne studije su identifikovale mikroplastiku u ljudskom plućnom tkivu, u tkivu placente majke i fetusa, u majčinom mlijeku i u ljudskoj krvi.

Sve više istraživanja ukazuje da je mikroplastila povezana sa razvojem bolesti raka, bolestima srca, demencijom, depresijom, čak i sa spermom lošijeg kvaliteta.

Kristijan Paher-Dojč, istraživač mikroplastike na Univerzitetu u Gracu i glavni autor studije, rekao je da su ovi nalazi značajni s obzirom na to koliko je izloženost mikroplastici sveprisutna u svakodnevnom životu.

"Mikroplastika je pronađena u ribi, soli, flaširanoj vodi, čak i u vodi iz slavine, što znači da je većina ljudi svakodnevno izložena putem gutanja, udisanja i kontakta sa kožom. Ključna stvar je da mikroplastika zaista utiče na naš mikrobiom koji igra centralnu ulogu u mnogim aspektima funkcionisanja tijela od varenja do mentalnog zdravlja", pojasnio je Paher-Dojč.

On je dodao da je smanjenje izloženosti mikroplastici gdje god je to moguće mudra i važna mjera predostrožnosti.

Izloženost mikroplastici može se smanjiti prelaskom sa plastike u vašem domu na prirodne materijalne kao što su metal i staklo.

Svake godine u Britaniji se registruje oko 44.000 slučajeva raka debelog crijeva, a 142.000 u Sjedinjenim Državama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

plastika naučnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ