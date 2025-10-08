Austrijski naučnici tvrde: Mikroplastika iz hrane povećava rizik od raka i depresije

Mikroplastika koja se koristi u pakovanjima za hranu može oštetiti crijeva, povećavajući rizik od pojave raka i depresije, pokazali su rezultati najnovijeg austrijskog istraživanja.

Izvor: Shutterstock

Istraživači su ispitali tkivo stolice zdravih dobrovoljaca i otkrili da sitne čestice mogu promijeniti aktivnost mikroba u crijevima.

"Neke od promjena odražavaju obrasce koji su ranije bili povezani sa depresijom i rakom debelog crijeva", navedeno je u studiji, piše "Dejli mejl"

Mikroplastika su plastični fragmenti veličine samo dva mikrometra, odnosno to su dvije hiljaditi dijelovi milimetra. Ove čestice dospijevaju u hranu, zalihe vode, čak i u vazduh kada se plastični proizvodi prirodno razgrađuju.

Nedavne studije su identifikovale mikroplastiku u ljudskom plućnom tkivu, u tkivu placente majke i fetusa, u majčinom mlijeku i u ljudskoj krvi.

Sve više istraživanja ukazuje da je mikroplastila povezana sa razvojem bolesti raka, bolestima srca, demencijom, depresijom, čak i sa spermom lošijeg kvaliteta.

Kristijan Paher-Dojč, istraživač mikroplastike na Univerzitetu u Gracu i glavni autor studije, rekao je da su ovi nalazi značajni s obzirom na to koliko je izloženost mikroplastici sveprisutna u svakodnevnom životu.

"Mikroplastika je pronađena u ribi, soli, flaširanoj vodi, čak i u vodi iz slavine, što znači da je većina ljudi svakodnevno izložena putem gutanja, udisanja i kontakta sa kožom. Ključna stvar je da mikroplastika zaista utiče na naš mikrobiom koji igra centralnu ulogu u mnogim aspektima funkcionisanja tijela od varenja do mentalnog zdravlja", pojasnio je Paher-Dojč.

On je dodao da je smanjenje izloženosti mikroplastici gdje god je to moguće mudra i važna mjera predostrožnosti.

Izloženost mikroplastici može se smanjiti prelaskom sa plastike u vašem domu na prirodne materijalne kao što su metal i staklo.

Svake godine u Britaniji se registruje oko 44.000 slučajeva raka debelog crijeva, a 142.000 u Sjedinjenim Državama.