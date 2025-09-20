logo
Prvo su mislili da je T-reks: Riješena misterija jajeta starog milion godina (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Holandski istraživači iz muzeja Ortejdmuseum otkrili su fosiliziranu ljusku jajeta dinosaurusa, staru milion godina.

Holandski istraživači otkrili fosil jajeta dinosaurusa star milion godina Izvor: Oertijdmuseum / Instagram

Kako je saopšteno iz muzeja, naučnici vjeruju da je u pitanju jaje tiranosaurus reksa, prenio je "NL tajms".

Jaje je otkriveno prije tri godine u formaciji stijena u američkoj državi Vajoming, a naučnici su od tada nastojali da analizama utvrde kojoj vrsti dinosaurusa je pripadalo.

Pošto u jajetu nije postojao embrionalni materijal, stručnjaci su morali pomoću drugih komponenata da otkriju koja vrsta je izlegla jaje, kao što je struktura kalcijum karbonata i veličina jajeta.

Kako su analize pokazale, riječ je najverovatnije o tarbosaurusu, rijetkom tipu dinosaurusa mesoždera, koji je predak tiranosaurus reksa.

Naučnici vjeruju da u istoj oblasti ima još ovakvih ostataka jaja dinosaurusa, pa će istraživanja na tom području biti nastavljena.

SRNA

