Crni petak pod lupom inspekcije: Novi zakon u Srpskoj donio i prve kazne

Crni petak pod lupom inspekcije: Novi zakon u Srpskoj donio i prve kazne

Autor Dragana Božić

Autor Dragana Božić
0

Novi Zakon o zaštiti potrošača zvanično je stupio na snagu u četvrtak, 27. novembra, a njegov stvarni efekat na zaštitu potrošačkih prava moći će se procjenjivati tek u narednim mjesecima, poručuju iz Inspektorata RS.

Prve kazne po novom Zakonu o potrošačima Izvor: sylv1rob1/Shutterstock

Kako navode, potrebno je da prođe određeni period primjene zakona kako bi se mogli izvući relevantni zaključci o tome da li je došlo do poboljšanja u oblasti zaštite potrošača. Podsjećaju i da je trgovcima ostavljen prelazni rok od šest mjeseci da svoje poslovanje u potpunosti usklade s novim propisima.

"S obzirom na to da se popularni „crni petak“ poklapa gotovo u dan sa stupanjem zakona na snagu, tržišna inspekcija je tokom druge polovine sedmice pojačala nadzor nad trgovačkim objektima. Od ukupno 80 izvršenih kontrola, u 13 slučajeva utvrđeni su određeni propusti. Inspektori su naložili njihovo otklanjanje te izdali 11 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 7.000 KM", rečeno je za Mondo u Inspektoratu.

Ističu da su se najčešće nepravilnosti odnosile na neizdavanje računa, nepropisno istaknute cijene, kao i na vođenje poslovnih knjiga i evidencija.

"Tokom nadzora, inspektori su trgovcima ukazali da je novi zakon već na snazi i da su dužni da svoje poslovanje pravovremeno usklade s njegovim odredbama. Prema povratnim informacijama, većina trgovaca je informisana o novim pravilima, a očekuje se da će svoje obaveze ispuniti bez potrebe za strožijim mjerama", kažu u Inspektoratu.

Poručuju da cilj nadzora nije kažnjavanje, već usklađivanje poslovanja s propisima i obezbjeđivanje pune zaštite potrošačkih prava.

"Primarni cilj nije represija, nego da trgovci poštuju zakon i osiguraju potrošačima prava koja im pripadaju".

Podsjećamo, ministar trgovine i turizma RS, Denis Šulić, rekao je da se novim zakonom o zaštiti potrošača staje u kraj manipulaciji cijenama i lažnim popustima i najavio pojačane kontrole inspekcije.

(Mondo)

