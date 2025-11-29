Oborili prošlogodišnji rekord: Hrvati na "crni petak" potrošili skoro 107 miliona evra

Građani Hrvatske potrošili su 106,8 miliona evra na "crni petak" (Black friday), što je više za 5,5 odsto nego lani.

Kada je riječ o djelatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, podaci Poreske uprave pokazuju da je ukupno izdato 5.068.773 fiskalnih računa.

Prošle godine na "crni petak" građani su potrošili 101,3 milion evra.

"Crni petak" naziv je za petak nakon Dana zahvalnosti u SAD, koji označava početak pretpraznične kupovine.

Taj se običaj, kojeg karakterišu sniženja u trgovinama, proširio širom svijeta, pri čemu popusti i promotivne prodaje najčešće traju i duže od samo jednog dana.

