"Crni petak" pod lupom: Kažnjeno 96 odsto trgovaca u FBiH zbog neregularnosti tokom popusta 1

Autor Dušan Volaš
Inspekcija u Federaciji BiH kaznila je maloprodajne objekte sa ukupno 67.900 KM zbog prekršaja tokom kupovine povodom "crnog petka".

10.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Federalna uprava za inspekcijske poslova je saopštila da su prekršaji utvrđeni kod 96 odsto kontrolisanih subjekata. 

Akcija je sprovedena na području Sarajeva, Tuzle, Tešnja i Mostara s ciljem sprečavanja nepoštene trgovačke prakse i zaštite potrošača.

Fokus nadzora bio je na kontroli isticanja cijena i popusta, usklađenosti promotivnih kampanja sa zakonskim odredbama, tačnosti deklaracija i rokova trajanja proizvoda i poštovanja drugih obaveza prema potrošačima.

"Utvrđeno je narušavanje zakona o zaštiti potrošača, te o unutrašnjoj trgovini, koje se odnosi, između ostalog, na jasno i vidljivo isticanje cijene proizvoda na rasprodaji prethodnom i cijenom nakon sniženja", naveli su inspektori.

crni petak inspekcija inspektori

zole

To se nas ne dotiče kod nas može sve proći je je vlast u dilu sa trgovcima

