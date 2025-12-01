"Crni petak" pod lupom: Kažnjeno 96 odsto trgovaca u FBiH zbog neregularnosti tokom popusta

Inspekcija u Federaciji BiH kaznila je maloprodajne objekte sa ukupno 67.900 KM zbog prekršaja tokom kupovine povodom "crnog petka".
Federalna uprava za inspekcijske poslova je saopštila da su prekršaji utvrđeni kod 96 odsto kontrolisanih subjekata.
Akcija je sprovedena na području Sarajeva, Tuzle, Tešnja i Mostara s ciljem sprečavanja nepoštene trgovačke prakse i zaštite potrošača.
Fokus nadzora bio je na kontroli isticanja cijena i popusta, usklađenosti promotivnih kampanja sa zakonskim odredbama, tačnosti deklaracija i rokova trajanja proizvoda i poštovanja drugih obaveza prema potrošačima.
"Utvrđeno je narušavanje zakona o zaštiti potrošača, te o unutrašnjoj trgovini, koje se odnosi, između ostalog, na jasno i vidljivo isticanje cijene proizvoda na rasprodaji prethodnom i cijenom nakon sniženja", naveli su inspektori.