Potrošačka groznica u SAD: Amerikanci na "Crni petak" onlajn potrošili 11,8 milijardi dolara

Američki kupci potrošili su rekordnih 11,8 milijardi dolara u onlajn-trgovini na "crni petak", pokazuju konačni podaci kompanije "Adobe analitiks".

Izvor: Shutterstock

Ovo predstavlja povećanje za 9,1 milijardu dolara u odnosu na prošlu godinu.

"Adobe" je registrovao preko bilion posjeta maloprodajnim sajtovima u SAD.

Kompanija očekuje da će kupci potrošiti dodatnih 5,5 milijardi dolara danas i 5,9 milijardi dolara sutra, što je povećanje za 3,8 i 5,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija "Sejlsfors" procjenjuje da je tokom "crnog petka" na internetu i u radnjama potrošeno ukupno 18 milijardi dolara, za tri odsto više nego prošle godine.

Iako je ovog "crnog petka" potrošeno više novca nego prošle godine, analitičari kažu da je povećanje cijena spriječilo još bolji rezultat.

Ove godine kupci su više koristili svoje laptope i telefone, umjesto fizičkog odlaska u radnju.

"Adobe analitiks" očekuje da će "sajber ponedjeljak" donijeti 14,2 milijardi dolara u onlajn-prodaji, što će biti povećanje za 6,3 milijarde dolara u odnosu na prošlu godinu.