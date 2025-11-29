logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potrošačka groznica u SAD: Amerikanci na "Crni petak" onlajn potrošili 11,8 milijardi dolara 1

Potrošačka groznica u SAD: Amerikanci na "Crni petak" onlajn potrošili 11,8 milijardi dolara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

Američki kupci potrošili su rekordnih 11,8 milijardi dolara u onlajn-trgovini na "crni petak", pokazuju konačni podaci kompanije "Adobe analitiks".

Amerikanci na "Crni petak" onlajn potrošili 11,8 milijardi dolara Izvor: Shutterstock

Ovo predstavlja povećanje za 9,1 milijardu dolara u odnosu na prošlu godinu.

"Adobe" je registrovao preko bilion posjeta maloprodajnim sajtovima u SAD.

Kompanija očekuje da će kupci potrošiti dodatnih 5,5 milijardi dolara danas i 5,9 milijardi dolara sutra, što je povećanje za 3,8 i 5,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija "Sejlsfors" procjenjuje da je tokom "crnog petka" na internetu i u radnjama potrošeno ukupno 18 milijardi dolara, za tri odsto više nego prošle godine.

Iako je ovog "crnog petka" potrošeno više novca nego prošle godine, analitičari kažu da je povećanje cijena spriječilo još bolji rezultat.

Ove godine kupci su više koristili svoje laptope i telefone, umjesto fizičkog odlaska u radnju.

"Adobe analitiks" očekuje da će "sajber ponedjeljak" donijeti 14,2 milijardi dolara u onlajn-prodaji, što će biti povećanje za 6,3 milijarde dolara u odnosu na prošlu godinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

crni petak

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Jer tamo zaista ima neki popust, kod nas je to zavaravanje, tacnije nikakvog popusta. A vidim da su ljudi skontali, sve manje ljudi i Delti i ostalim, tako i treba. Ovdje radi ko sta hoce i kako, otisli smo u ....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ