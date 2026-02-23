Dva jaka zemljotresa u BiH: Treslo se tlo u Grudama

Dva zemljotresa jačine četiri i 3,4 stepena Rihtera zabilježena su večeras u Hercegovini, sa epicentrom na području Gruda.
Prema podacima Seizmološke službe Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi potres jačine 3,4 stepena osjetio se u 20.29, a drugi od četiri stepena u 20.35 časova.
Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) napisali da se potres osjetio u Širokom Brijegu.
#Earthquake(#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in#Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)February 23, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!pic.twitter.com/FBiEIB3643
Iz EMSC-a navode da je ovo treći potres u BiH u posljednjih 39 sati.
