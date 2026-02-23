logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dva jaka zemljotresa u BiH: Treslo se tlo u Grudama

Dva jaka zemljotresa u BiH: Treslo se tlo u Grudama

Autor Dragana Božić
0

Dva zemljotresa jačine četiri i 3,4 stepena Rihtera zabilježena su večeras u Hercegovini, sa epicentrom na području Gruda.

Zemljotres u Grudama Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Prema podacima Seizmološke službe Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi potres jačine 3,4 stepena osjetio se u 20.29, a drugi od četiri stepena u 20.35 časova.

Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) napisali da se potres osjetio u Širokom Brijegu.

Iz EMSC-a navode da je ovo treći potres u BiH u posljednjih 39 sati.

(Mondo)

Pročitajte i ovo

Tagovi

BiH zemljotres Grude

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ