Otkriveno kako je lociran El Menčo: Meksički narko-bos napravio kobnu grešku

Otkriveno kako je lociran El Menčo: Meksički narko-bos napravio kobnu grešku

Autor Dragana Božić
0

Ubistvo meksičkog narkobosa El Menča izazvalo je nasilje i blokade u više saveznih država. Mnogi turisti su primorani da ne napuštaju smještaj.

Otkriveno kako je lociran El Menčo Izvor: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

U samo nekoliko sati nakon ubistva meksičkog narkobosa Nemesija Oseguere, poznatijeg kao El Menčo, naoružani pripadnici kartela Halisko počeli su da blokiraju autoputeve u više meksičkih saveznih država, kao i da pale automobile i poslovne objekte. U nekim gradovima turistima i stanovnicima je savjetovano da ostanu kod kuće, dok su vozačima kamiona preporučene bezbjednije rute ili povratak u logističke centre dok se situacija ne smiri.

Meksički ministar bezbjednosti potvrdio je na konferenciji za novinare da je 25 pripadnika Nacionalne garde poginulo u operaciji hapšenja El Menča.

Nekoliko avio-kompanija, među njima Air Canada, United Airlines i Aeromexico, otkazalo je letove za Puerto Valjartu, popularno obalsko ljetovalište, gdje su šokirani turisti snimali guste oblake dima koji su se dizali iznad požara.

Jedan član Oseguerinog kartela (CJNG) rekao je za Rojters da su požari i pucnjava osveta za njegovo ubistvo i upozorio da bi moglo doći do novog talasa nasilja dok se različite grupe bore za kontrolu nad kartelom.

"Napadi su izvedeni kao osveta za smrt vođe, u početku usmjereni protiv vlasti i iz nezadovoljstva", rekao je izvor koji je želio da ostane anoniman. "Ali nakon toga slijede i interna ubistva, jer grupe počinju da se bore za prevlast."

Kako je lociran El Menčo? 

Meksički ministar odbrane, general Rikardo Trevilja Trejo, na konferenciji za medije iznio je detalje o nedjeljnoj operaciji u kojoj je lociran narkobos poznat kao El Menčo. Prema njegovim riječima, lokacija je otkrivena u petak uz pomoć pouzdanog saradnika El Menčove romantične partnerke, koja je odvedena na imanje u Tapalpi, u saveznoj državi Halisko, piše CNN en Espanjol.

Trevilja je objasnio da je akcija pokrenuta nakon što su dobili presudnu informaciju.

"Ona je 21. februara napustila imanje i dobili smo dojavu da je El Menčo ostao na toj lokaciji, zbog čega je plan za hapšenje Oseguere sproveden tog dana", rekao je ministar.

(Index/MONDO)

Meksiko narko bos narko karteli

