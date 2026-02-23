Putnici proveli čitavu noć u avionu: Drama na evropskom aerodromu

Putnici leta Minhen–Kopenhagen proveli su noć u avionu zbog snijega i zatvaranja aerodroma, a do terminala su prevezeni tek ujutru.
Putnici leta LH2446 kompanije Lufthansa na relaciji Minhen–Kopenhagen proveli su noć u avionu nakon što je let otkazan zbog obilnih snježnih padavina i zatvaranja aerodroma, prenosi njemački portal T-online.
Let je bio zakazan za petak u 21.30, ali je poslije više odlaganja u potpunosti otkazan dok su putnici već bili ukrcani u avion Erbas A320neo, parkiran na udaljenoj poziciji na pisti. Posada ih je, prema navodima medija, na svakih pola sata obavještavala o pokušajima da se organizuje prevoz autobusima do terminala.
Oko dva sata poslije ponoći putnici su obaviješteni da je aerodrom zatvoren i da nema dostupnih vozača autobusa, zbog čega su morali da ostanu u avionu do jutra.
Boravak je bio dodatno otežan jer je kabina prilagođena kratkim letovima, sa uskim sjedištima i bez ćebadi i jastuka, dok su zalihe hrane i pića bile ograničene.
Lufthansa passengers were trapped overnight in an airplane after their flight from Munich to Copenhagen was cancelled on the runway— Pubity (@pubity)February 22, 2026
Ground staff at Munich’s airport had already gone home and could not transport the passengers back to the airport until 6 A.M. the next daypic.twitter.com/pqdBHT47q1
Minhenski aerodrom, jedan od glavnih centara Lufthanse, ima zabranu noćnih letova od ponoći, što je, kako navode mediji, dodatno zakomplikovalo situaciju. Putnici su tek u ranim jutarnjim satima prevezeni do terminala i preusmjereni na druge letove za Kopenhagen. Prvi jutarnji polazak u 6.40 takođe je kasnio oko sat vremena.
Iz Lufthanse su saopštili da su obilne snježne padavine izazvale privremeno zatvaranje pista i poremećaje u saobraćaju, uz izvinjenje putnicima zbog neprijatnosti.
(Blic/MONDO)