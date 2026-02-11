logo
Želite da zakažete let, a da prođete povoljno? Istraživanje pokazuje da je ovaj dan najjeftiniji za rezervaciju

Izvor mondo.rs
0

Nova analiza pokazuje da je nedjelja najjeftiniji dan za rezervaciju letova, dok su fleksibilnost i rana kupovina ključ za najveće uštede.

Kada je najbolje kupovati avionske karte Izvor: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

Godinama su putnici savjetovani da ponude prate utorkom, uvjereni da je to zlatni trenutak za rezervaciju letova.

Međutim, metode određivanja cijena postale su toliko napredne da jedan let može promijeniti cijenu više puta tokom dana.

Iako ne postoji jedan magičan trenutak, nedavni podaci otkrivaju nove, isplativije obrasce rezervisanja aviona. Najnoviji izvještaj kompanije Expedia, zasnovan na globalnim podacima, pokazuje da je nedjelja sada najjeftiniji dan za rezervaciju karata.

Putnici koji rezervišu nedjeljom štede oko 6 odsto na domaćim i do 17 odsto na međunarodnim letovima u poređenju sa onima koji kupuju ponedjeljkom ili petkom.

Stručnjaci iz kompanija Ski Vertigo i Skyscanner naglašavaju da je tajming važniji od samog dana u nedjelji:

  • Kratki letovi: Preporučuje se rezervacija 1 do 3 mjeseca unapred.
  • Međunarodni letovi: Najbolji period je 2 do 6 mjeseci prije polaska.
  • Praznici: Za Božić, Novu godinu i praznike, rana rezervacija je jedina sigurna metoda jer cijene drastično rastu kako se mjesta popunjavaju.

Osim dana kada rezervišete, važno je i kojim danom letite:

  • Subota je često najjeftinija za domaće letove.
  • Četvrtak se izdvaja kao najpovoljniji za međunarodna putovanja.
  • Izbjegavajte petak poslijepodne i nedjelju uveče zbog najveće potražnje.

Za one koji žele da prođu najpovoljnije, ključna je fleksibilnost i korišćenje alata poput servisa Google Flights i Skyscanner za postavljanje obavještenja o cijenama (price alerts).

(Kamatica/MONDO)

Tagovi

avion letovi karte

