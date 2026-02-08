Grčko ostrvo koje je malo poznato turistima, a sve češće je na prestižnim listama: Destinacija koju vrijedi posjetiti

Osim što je sve češće na prestižnim listama kao mjesto koje treba posjetiti, grčko ostrvo Ios poznato je po tome da ima priču zasnovanu na održivom razvoju.

Izvor: Shuttershtock

Malo ostrvo Ios u Egejskom moru u Grčkoj moglo bi da doživi pravi turistički procvat 2026. godine, jer sve veći broj putnika traži autentična iskustva i mirnije destinacije, umjesto prenaglašenih i već izvikivanih ljetovališta.

Više turističkih vodiča i medijskih publikacija izdvojilo je Ios kao destinaciju koju vrijedi posjetiti već ove godine, prepoznajući ga kako po živopisnoj kulturnoj sceni, tako i po netaknutoj prirodi.

Sve to dolazi u trenutku kada ovo ostrvo u arhipelagu Kiklada nastoji da promoviše novu turističku priču, zasnovanu na održivom razvoju i visokom kvalitetu života.

Ios među nezaobilaznim destinacijama 2026. godine

Nekoliko međunarodnih medija uvrstilo je Ios na svoje liste preporučenih destinacija za 2026. godinu. Britanski list The Times svrstao je Horu, glavni grad Iosa, među 25 najljepših sela u Grčkoj. U tekstu se navodi da ovo tradicionalno naselje privlači posjetioce bijelim, kubičnim kućama i uskim, strmim ulicama.

Ios, kafić

Izvor: Shuttershtock

Kao nezaobilazna atrakcija izdvaja se crkva Panagija Gremiotisa, smještena na najvišoj tački ostrva, odakle se pruža impresivan panoramski pogled na Egejsko more, naročito očaravajući u vrijeme zalaska sunca.

Publikacija takođe ističe značajna istorijska nalazišta ostrva, poput praistorijskog naselja Skarkos, koje potiče iz trećeg milenijuma prije nove ere, kao i Homerov grob.

Italijanski sajt WomTravel.it, specijalizovan za savremene turističke trendove među mladima, takođe je promovisao Ios, navodeći da mlađe generacije sve više preferiraju destinacije koje nude višedimenzionalna iskustva, bogat društveni život, aktivnosti na otvorenom i kulturne sadržaje.

Ios, plaža

Izvor: Shuttershtock

Na pratećoj listi 14 evropskih "destinacija nove generacije", ovaj trend-sajt svrstao je Ios na deveto mjesto.

Ostrvo se našlo i na godišnjoj listi najboljih grčkih ostrva u francuskom turističkom vodiču Petite Futé.

Fokus na održivi razvoj turizma

Gradonačelnik Iosa, Gikas Gikas, nedavno je istakao da se strategija ostrva više ne svodi samo na obogaćivanje turističke ponude, već im je cilj stvaranje destinacije sa visokim kvalitetom života, kako za posjetioce, tako i za stalne stanovnike.

Grčke vlasti odobrile su 100.000 evra za sanaciju štete nastale usljed prirodnih nepogoda, kao i za unapređenje osnovne infrastrukture na ostrvu.

Ios, plaža

Izvor: Shuttershtock

U Program javnih investicija uvršten je i projekat izgradnje zatvorene sportske hale, ukupne vrijednosti 1.862.000 evra. Novi sportski kompleks biće namijenjen kako stanovnicima ostrva, tako i turistima.

Sve ove aktivnosti ukazuju na to da bi Ios mogao da postane jedna od vodećih održivih turističkih destinacija u 2026. godini, jasno se izdvajajući od drugih grčkih ostrva na kojima masovni turizam sve više opterećuje lokalnu infrastrukturu i zajednicu.

(EUpravo zato/Euronews)