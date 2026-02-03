Zabrana društvenih mreža širi se Evropom: Grčka i Španija najavile zakonska ograničenja za maloljetnike

Grčka razmišlja o uvođenju zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Pored nje i Španija planira istu zabranu.

Izvor: Shutterstock/TippaPatt/AYO Production

Grčka je "veoma blizu" uvođenju zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Pored Grčke i Španija je objavila da planira zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina i najavila da će direktore internet platformi smatrati lično odgovornim za govor mržnje na njihovim stranicama.

Dan ranije, u portugalskom parlamentu, podnet je predlog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina bez pristanka roditelja.

Trend zaštite maloljetnika jača širom Evrope

Novi je to pokazatelj strožeg pristupa evropskih država prema tehnološkim platformama za koje tvrde da izlažu maloljetnike štetnom sadržaju i koje su ciljano dizajnirane da stvaraju zavisnost.

Te države time se pridružuju dvadesetak drugih zemalja poput Francuske i Velike Britanije koje razmatraju zabrane društvenih mreža za najmlađe, nakon što je Australija u decembru postala prva država na svijetu koja je zabranila pristup platformama mlađima od 16 godina, prenosi Index.

Australijska agencija za bezbjednost na internetu sredinom januara objavila je da su tehnološki giganti već blokirali 4,7 miliona korisničkih naloga maloljetnika.