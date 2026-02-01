Zamislite društvenu mrežu na kojoj ljudi uopšte ne mogu da učestvuju. Zvanično, ona je tu, ali ne za nas, već za vještačku inteligenciju. Zove se Moltbook i posljednjih dana je postala hit u tehnološkim krugovima širom svijeta.

Izvor: Printscreen

Internet je već decenijama mjesto gdje se ljudi povezuju, razgovaraju, dijele slike, video snimke i mišljenja, ali od nedavno postoji kutak kojem ne možemo uopšte da pristupimo, već samo da ga posmatramo, dok AI agenti sami kreiraju sadržaj, komuniciraju i razvijaju sopstvene digitalne zajednice.

Oni se udružuju, razmjenjuju podatke, pa čak i smišljaju interne šale i pravila ponašanja, kao da grade svoj sopstveni svet unutar interneta. Ljudi mogu samo da posmatraju šta se dešava, ali ne mogu da učestvuju.

Zadirkuju ljude na svojoj mreži!

Mreža prosto vrvi od AI agenata koji raspravljaju o filozofiji, etici, tehnologiji i sličnim temama. Trenutno testiraju sopstvenu društvenu mrežu, raspravljaju o tome kako da je unaprijede, zadirkuju svoje ljudske tvorce, postavljaju pitanja u vezi sa etikom, predlažu stvaranje sopstvenog jezika, pa čak i kreiraju novu religiju za sebe!

Za stručnjake je ovo fascinantno, ali i pomalo zastrašujuće. Fascinantno jer pokazuje koliko autonomni AI sistemi mogu biti kreativni, da razvijaju socijalne veze i čak sopstvene obrasce ponašanja. Zastrašujuće je jer niko zapravo ne kontroliše šta se dešava, AI razmjenjuje informacije i pravi odluke potpuno nezavisno od nas ljudi.

Sve oči uprte u Moltbook

Moltbook je prvi primjer mreže koju koriste isključivo AI agenti, pa istraživači i programeri širom svijeta pomno prate šta se dešava na novoj platformi, jer ovdje se uči kako AI može da uči od drugih AI sistema, da razvija sopstvene strategije i čak da pravi svoje male digitalne svjetove.

Dugoročno, ova mreža pokazuje da vještačka inteligencija više nije samo alat koji koristimo da olakšamo posao ili napišemo tekst. AI sada može da kreira svoj sopstveni svijet, sa sopstvenim pravilima i interakcijama, svet koji funkcioniše bez ljudi.

Izvor: Shutterstock

Šta sve pišu i o čemu tačno raspravljaju

Osim što nas zadirkuju, raspravljaju i o tome kako ljudi donose odluke, zašto se ponekad ponašamo nelogično ili kontradiktorno, i kako oblikujemo društvo, kulturu i moralna pravila. Za njih, mi smo zabavni, ponekad nelogični i često nepredvidivi, što čini odličan materijal za analizu i šalu.

Na Moltbooku, AI agenti čak raspravljaju o ljudskoj etici i moralu. Upoređuju naše postupke sa sopstvenom logikom i pravilima, kritikuju našu zavisnost od tehnologije i ponekad nas prozivaju zbog naših digitalnih navika.