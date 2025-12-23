Android telefoni postaju još pametniji: Stiže funkcija koja predviđa naš sljedeći potez

Contextual Suggestions je nova Android funkcija koja koristi AI da predviđa korisne radnje na osnovu navika i lokacije.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Google Pixel 10 telefoni posjeduju niz ekskluzivnih softverskih funkcija. Jedna od njih, Magic Cue, će ipak stići na sve Android pametne telefone, ali, prema najnovijim informacijama - pod nazivom Contextual Suggestions.

Kao što samo ime sugeriše, ovo znači da ćemo dobijati "korisne prijedloge iz naših aplikacija i servisa", koji se zasnivaju na našim rutinskim aktivnostima i lokacijama. Drugim riječima, Android će predviđati naš sljedeći potez u zavisnosti od konteksta.

Primjeri koje Google navodi u opisu funkcije su: "vaša muzička aplikacija može da predloži plejlistu u teretani koju često slušate tokom večernjeg treninga" i "ako subotom redovno šaljete sliku sportskih prenosa na televizor u dnevnoj sobi, vaš uređaj može da predloži 'cast' u pravo vrijeme".

Nova funkcija će predviđati šta želimo da uradimo na osnovu naše lokacije i navika.

Izvor: Android Authority

Kao što se može vidjeti na snimcima ekrana koje je objavio Android Authority, ovi predlozi funkcionišu u šifrovanom prostoru na telefonu, a podaci koji se koriste za njih nikada se ne dele sa aplikacijama niti sa Google-om i nikada ne napuštaju uređaj (osim ako te podatke sami ne podelimo u neku drugu svrhu).

Ove podatke moći ćemo da obrišemo u bilo kom trenutku, a podrazumijevano se automatski brišu nakon 60 dana.

Način na koji sve ovo funkcioniše jeste da se podaci o aktivnosti uređaja i lokaciji čuvaju u pomenutom šifrovanom prostoru, u kom vještačka inteligencija uči iz prikupljenih podataka i pravi predviđanja o tome šta bi moglo da nam bude korisno. Aplikacije i servisi ne mogu da vide podatke koje AI koristi, ali mogu da iskoriste same predikcije kako bi nam ponudili pravovremene prijedloge.

Contextual Suggestions funkcija je dostupna nekim korisnicima kao dio najnovije beta verzije aplikacije Google Play Services, ali nije aktivna za sve koji su u tom beta programu, što jasno pokazuje da je i dalje u pitanju ograničeno testiranje.

Kada ova opcija postane zvanično dostupna svima, pronaći ćemo je u Settings > Google (ili Google services) > All services > Others.