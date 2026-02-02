logo
Tramp dolazi na Balkan: Stiže zbog sukoba unutar NATO pakta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Donald Tramp dolazi u Grčku zbog sastanaka o NATO članicama sa juga Mediterana.

Donald Tramp dolazi u Grčku Izvor: YouTube/screenshot/The Sun/AP Archive/Chip Somodevilla/Shutterstock

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp dolazi u zvaničnu posjetu Grčkoj, prenosi "Ekathimerini". Američka ambasadorka u Grčkoj Kimberli En Gilfojl je saopštila danas da Tramp dolazi u Atinu, prestonicu Grčke.

Ona je danas bila na predstavljanju novog dokumentalnog filma prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp i najavila je dolazak predsjednika SAD-a sa suprugom. Nije precizirala tačan datum posjete, kao ni koliko bi ostao Tramp u Grčkoj.

Postoji mogućnost da bi Tramp mogao da obiđe i druge države koje su strateški važne za Sjedinjene Države na Mediteranu. To su Izrael, Kipar i Turska.

Kako navodi "Euraktiv", sama najava posjete ima političku težinu za jugoistočnu Evropu u kontekstu tenzija NATO članica. Riječ je o Grčkoj i Turskoj koje imaju pomorske sporove i određena neslaganja oko energetskih resursa.

Gilgof je govorila i o partnerstvu Grčke i Sjedinjenih Država. Istakla je da je Grčka "ključni akter u energetskoj budućnosti Evrope".

Tagovi

Donald Tramp Grčka NATO

Još iz INFO

