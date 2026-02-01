logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp zaprijetio Kanadi: "Ako se okrenete Kini, stiže brutalan odgovor Amerike"

Tramp zaprijetio Kanadi: "Ako se okrenete Kini, stiže brutalan odgovor Amerike"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Kanadi oštrim ekonomskim mjerama ukoliko nastavi sa sprovođenjem trgovinskog sporazuma sa Kinom, upozorivši da bi Peking time mogao da ostvari preveliki uticaj nad sjevernim susjedom SAD.

Tramp zaprijetio Kanadi Izvor: EPA/SHAWN THEW

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da će Sjedinjene Države značajno odgovoriti ako Kanada nastavi sa trgovinskim sporazumom koji je ispregovarala sa Kinom.

"Ako postignu dogovor sa Kinom, da, uradićemo nešto veoma značajno. Ne želimo da Kina preuzme Kanadu. A ako sklope dogovor koji Kina želi da sklopi, Kina će preuzeti Kanadu", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Uan.

Tramp je prošle nedjelje zaprijetio da će uvesti carine od 100% na robu uvezenu iz Kanade ako zemlja nastavi da sprovodi trgovinski sporazum sa Kinom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Kanada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ