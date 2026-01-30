Tramp najavljuje kraj rata u Ukrajini: Naredio prekid vatre, pa se oglasio nakon razgovora sa Putinom

Donald Tramp otkrio da je sporazum Rusije i Ukrajine veoma blizu.
Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio danas u obraćanju medijima u Bijeloj kući u Vašingtonu da je kraj rata u Ukrajini veoma blizu. Navodi da naredni mirovni pregovori imaju potencijal da se sukob na istoku Evrope konačno privede kraju s obzirom da će 24. februara ući u petu godinu ako se do tada ne završi rat.
"Ukrajina i Ruska Federacija su veoma blizu sporazuma o kraju rata. Naredni pregovori imaju šansu za uspjeh", izjavio je američki predsjednik.
Ukraine and Russia are 'very close to an agreement' to end the war - future negotiations have a chance of success, Trump sayspic.twitter.com/IMo5bLoMHE— Vegas ⚔️ (@vegasyx)January 30, 2026
Da podsjetimo, trenutno je na snazi privremeni prekid vatre, do nedjelje 1. februara zbog ledenog talasa u Ukrajini. Rusija je obustavila bombardovanje ukrajinskih gradova koji su ostajali bez struje u grijanja usred izuzetno niskih temperatura, a Tramp je lično zamolio Vladimira Putina, predsjednika Rusije, da naredi obustavu napada makar do 1. februara.
(Mondo.rs)