Donald Tramp otkrio da je sporazum Rusije i Ukrajine veoma blizu.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio danas u obraćanju medijima u Bijeloj kući u Vašingtonu da je kraj rata u Ukrajini veoma blizu. Navodi da naredni mirovni pregovori imaju potencijal da se sukob na istoku Evrope konačno privede kraju s obzirom da će 24. februara ući u petu godinu ako se do tada ne završi rat.

"Ukrajina i Ruska Federacija su veoma blizu sporazuma o kraju rata. Naredni pregovori imaju šansu za uspjeh", izjavio je američki predsjednik.

Ukraine and Russia are 'very close to an agreement' to end the war - future negotiations have a chance of success, Trump sayspic.twitter.com/IMo5bLoMHE — Vegas ⚔️ (@vegasyx)January 30, 2026

Da podsjetimo, trenutno je na snazi privremeni prekid vatre, do nedjelje 1. februara zbog ledenog talasa u Ukrajini. Rusija je obustavila bombardovanje ukrajinskih gradova koji su ostajali bez struje u grijanja usred izuzetno niskih temperatura, a Tramp je lično zamolio Vladimira Putina, predsjednika Rusije, da naredi obustavu napada makar do 1. februara.

Vidi opis Tramp najavljuje kraj rata u Ukrajini: Naredio prekid vatre, pa se oglasio nakon razgovora sa Putinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

(Mondo.rs)