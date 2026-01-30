logo
Tramp najavljuje kraj rata u Ukrajini: Naredio prekid vatre, pa se oglasio nakon razgovora sa Putinom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp otkrio da je sporazum Rusije i Ukrajine veoma blizu.

Tramp najavljuje kraj rata u Ukrajini Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio danas u obraćanju medijima u Bijeloj kući u Vašingtonu da je kraj rata u Ukrajini veoma blizu. Navodi da naredni mirovni pregovori imaju potencijal da se sukob na istoku Evrope konačno privede kraju s obzirom da će 24. februara ući u petu godinu ako se do tada ne završi rat.

"Ukrajina i Ruska Federacija su veoma blizu sporazuma o kraju rata. Naredni pregovori imaju šansu za uspjeh", izjavio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, trenutno je na snazi privremeni prekid vatre, do nedjelje 1. februara zbog ledenog talasa u Ukrajini. Rusija je obustavila bombardovanje ukrajinskih gradova koji su ostajali bez struje u grijanja usred izuzetno niskih temperatura, a Tramp je lično zamolio Vladimira Putina, predsjednika Rusije, da naredi obustavu napada makar do 1. februara. 

(Mondo.rs)  

Donald Tramp Vladimir Putin Rat u Ukrajini

