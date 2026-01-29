Poznata pjevačica pružila podršku Trampu, urnišu je na mrežama: Kraj karijere, obrisan i njen veliki hit?

Fotografije su izazvale pravu buru u javnosti i mnogi je osuđuju zbog podrške Donaldu Trampu.

Izvor: Twitter/Chun-Li/screenshot

Reperka Niki Minaž, rođena na Trinidadu i Tobagu, u srijedu je javno izjavila da fan broj jedan Donalda Trampa, a tom prilikom pokazala je i gold card vizu, koja aplikantima omogućava boravište i put ka američkom državljanstvu.

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je muzičku zvijezdu na binu u Vašingtonu, nakon što je ona objavila podršku takozvanim "Trump Accounts", programima koji obezbjeđuju povereničke fondove za djecu.

Niki Minaž je ranije bila poznata kao kritičarka Trampove oštre imigracione politike. Ipak, u poslednjih nekoliko godina, reperka, koja je u Sjedinjene Američke Države došla sa roditeljima još kao dijete, sve češće javno hvali njegovo vođstvo i političke poteze.

Fotografije su izazvale pravu buru u javnosti i mnogi je osuđuju zbog podrške pomenutom predsjedniku, kojeg ne voli sve veći broj javnih ličnosti, a neki su otišli toliko daleko da su napustili Ameriku nakon što je izabran za predsjednika.

Na mrežama se pojavila informacija da je Kejti Peri obrisala duet sa Niki nakon ove vesti sa svih platformi, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Mnogi su na mrežama takođe istakli da je ovo ujedno i kraj karijere Niki Minaž i da im nije jasno zbog čega je to uradila.

"Ovo je sramota", "Bolje da je ćutala", "Svjesni smo da to radi kako bi ostala ovde, ali je potez definitivno pogrešan", "Ono kad uništiš karijeru jednim potezom", "Nije ni svjesna šta je čeka", bili su samo neki od komentara.