logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznata pjevačica pružila podršku Trampu, urnišu je na mrežama: Kraj karijere, obrisan i njen veliki hit?

Poznata pjevačica pružila podršku Trampu, urnišu je na mrežama: Kraj karijere, obrisan i njen veliki hit?

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Fotografije su izazvale pravu buru u javnosti i mnogi je osuđuju zbog podrške Donaldu Trampu.

Niki Minaž podržala donalda trampa Izvor: Twitter/Chun-Li/screenshot

Reperka Niki Minaž, rođena na Trinidadu i Tobagu, u srijedu je javno izjavila da fan broj jedan Donalda Trampa, a tom prilikom pokazala je i  gold card vizu, koja aplikantima omogućava boravište i put ka američkom državljanstvu.

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je muzičku zvijezdu na binu u Vašingtonu, nakon što je ona objavila podršku takozvanim "Trump Accounts", programima koji obezbjeđuju povereničke fondove za djecu.

Niki Minaž je ranije bila poznata kao kritičarka Trampove oštre imigracione politike. Ipak, u poslednjih nekoliko godina, reperka, koja je u Sjedinjene Američke Države došla sa roditeljima još kao dijete, sve češće javno hvali njegovo vođstvo i političke poteze.

Fotografije su izazvale pravu buru u javnosti i mnogi je osuđuju zbog podrške pomenutom predsjedniku, kojeg ne voli sve veći broj javnih ličnosti, a neki su otišli toliko daleko da su napustili Ameriku nakon što je izabran za predsjednika.

Na mrežama se pojavila informacija da je Kejti Peri obrisala duet sa Niki nakon ove vesti sa svih platformi, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Mnogi su na mrežama takođe istakli da je ovo ujedno i kraj karijere Niki Minaž i da im nije jasno zbog čega je to uradila.

"Ovo je sramota", "Bolje da je ćutala", "Svjesni smo da to radi kako bi ostala ovde, ali je potez definitivno pogrešan", "Ono kad uništiš karijeru jednim potezom", "Nije ni svjesna šta je čeka", bili su samo neki od komentara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp pjevačica reper

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA