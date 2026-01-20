logo
Umrla još jedna pjevačka diva: Legendarna Beti Đorđević nas je napustila u 80. godini

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Nevjerovatno tužni dani za domaću zabavnu muziku. Samo dan poslije odlaska velike Senke Veletanlić, preminula je i Beti Đorđević.

Preminula pjevačica Beti Đorđević Izvor: YouTube/Branko Marković

Blagica Beti Đorđević, srpska soul i džez pjevačica, preminula je u 80. godini. Umetnica nestvarnog glasa rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina. Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom nastupala je u američkim klubovima u Zapadnoj Njemačkoj, a nakon toga su je upoznali gosti i posetioci beogradskog Hotela Jugoslavija, gdje ih je iz večeri u veče oduševljavala svojim glasom i talentom.

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine. Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proljeće, Hit parada, Opatija, Split... Veliku popularnost donijela joj je pjesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proljeću 1976. godine.

Beti Đorđević Počnimo ljubav ispočetka
Izvor: YouTube

Dolaskom novih trendova, Beti se donekle povukla sa scene. Povremeno je nastavila da pjeva u beogradskim klubovima za probranu publiku. Diskografska kuća City records objavila je 2012. godine njen CD sa 23 najpoznatije pjesme pod nazivom "The best of Beti Đorđević".

Beti je 2016. godine snimila singl Žarka Dančua "Nisam znala". Na Beoviziji 2018. godine, nastupila je sa Rambom Amadeusom, zajednički su izveli numeru "Nema te".

Beti Đorđević i Rambo Amadeus
Izvor: YouTube

Sa Jovan Maljoković bendom je 2020. godine objavila singl singl "Jedan pogled". Beti je prošle godine na obnovljenom festivalu "Beogradsko proljeće" dobila specijalnu "mts nagradu" napravljenu od bakarnog dijela krova nekadašnje dvorane Doma sindikata.

(SrbijaDanas.rs/MONDO)

Tagovi

pjevačica in memoriam

