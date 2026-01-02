Pjevačica Pink novogodišnju noć provela u bolnici: Oglasila se i otkrila u kakvom je stanju

Pjevačica Pink oglasila se na svom Instagram profilu.

Pjevačica Pink oglasila se na društvenim mrežama fotografijom iz bolnice, na kojoj, uprkos zavoju oko vrata, ne skida osmijeh sa lica. Uz objavu se obratila fanovima, poželjela im srećne praznike i poslala poruku pune zahvalnosti i optimizma, ističući da jednu godinu ostavlja iza sebe, a u novu ulazi sa vjerom i pozitivnom energijom.

"Želim svima da čestitam Novu godinu. Presrećna sam što se opraštam od godine Zmije i dočekujem godinu Konja. Sve svoje boli ostavljam u 2025. godini. Ova godina je za sve nas bila teška i protezala se od potpuno razarajućih trenutaka do onih samo blago iritantnih. A usred svega toga, bilo je toliko ljepote. I svakog dana sam mogla da se probudim, ustanem iz kreveta i nastavim sa svojim životom. Sa najvažnijim poslom – da volim svoju djecu i pomažem im da prate svoje snove. Da im pokažem da je život avantura ili nije ništa. Da volimo i smijemo se, kuvamo i plešemo, plačemo i vičemo, praštamo i izvinjavamo se i sve ostalo iz našeg prelijepog haosa. Toliko ljepote usred svega toga. Toliko više dobrih ljudi na svijetu nego loših", započela je Pink na Instagramu i nastavila:

"Oprostila sam se od nevjerovatno važnih ljudi, a poželjela dobrodošlicu novima. Ove godine sam ostvarila snove, ali i proživjela noćne more. Godinu završavam sa poštovanjem prema svom tijelu, obraćajući mu pažnju i popravljajući ga. Možda to nije neki glamurozni fejslifting, ali dobijam dva nova, sjajna diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsjetnik da cijenim ovaj ‘sud0 koji imam i da ga koristim do maksimuma. Rokenrol je kontaktni sport.

I dok sjedim sama u bolničkoj sobi u novogodišnjoj noći, dok moja porodica srećno uživa na snoubordingu, znam da će 2026. biti bolja jer sam ja tako odlučila. Nadam se i molim se da svako može da poželi isto i da ima taj izbor. Znam da to, nažalost, nije realnost za sve. Ove godine ću se truditi da pomognem u očuvanju prava drugih da sami donose odluke za sebe i svoje porodice, i u toj potrazi za srećom.

Hajde da budemo bolji prema sebi i prema drugima. Hajde da se ne plašimo da brinemo o sebi i o drugima. Biram radost i ostavljam bol iza sebe. Biraću pozitivne misli umjesto negativnih. Boriću se protiv gašenja svjetlosti. Povratiću svoju divlju prirodu. I nastaviću da tražim svjetlo, čak i dok prolazim kroz tamu. 'Naprijed i naviše', kako je moj otac govorio. Srećna Nova godina i neka u vašem životu bude više radosti nego tuge, više sunca nego kiše, više ljubavi nego mržnje. Odbacimo staru zmijsku kožu. I pronađimo svoju snagu", napisala je Pink.