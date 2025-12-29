Na nastup pjevačice u Hrvatskoj došla samo jedna osoba: Odmah se oglasila bijesna kao ris, pa opsovala

Nina Turković objasnila je kako se oseća nakon nastupa.

Pjevačica Nika Turković doživela je veliki debakl jer je slušala samo jedna osoba na koncertu, a snimci se šeruju društvenim mrežama.

Naime, dok je pjevačica bila na sceni i pjevala, ispred nje je bio potpuno prazan plato, odnosno slušala je samo jedna osoba, što je izazvalo podsmjehe na društvenim mrežama.

Neki su se čak zapitali je li to u pitanju bila generalna proba, no ipak se ispostavilo da je bila riječ o pravom koncertu.

Nika Turković se nakon svega i oglasila i tvrdila da je na njenom koncertu bilo osamdeset ljudi koji su stajali podalje od bine.

"Nisam htjela ništa da komentarišem za praznike jer sam generalno naučila da ćutim, ali malo mi je dosta da nasilnici (a najviše online heroji) pobeđuju, a svi mi pristojni jedemo go**a. Pa hajmo. J****a, svakome se dogodi loš dan", započela je izrevoltirana Nika Turković na Instagram storiju te nastavila:

"I da je bila jedna svirali bismo samo za nju. Ipak, ko je bio, zna, i to je jedino bitno. Naravno, žao nam je što ih nije došlo više, ali to je tako, idemo dalje, prestanite da se uzbuđujete oko toga", napisala je mlada pevačica koja godinama gradi karijeru.

