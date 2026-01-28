Prvo oglašavanje Nikolije i Relje nakon spekulacija o nevjerstvu pjevača: Poznati par nikada iskrenije o svom odnosu

logo
Prvo oglašavanje Nikolije i Relja nakon spekulacija o nevjerstvu pjevača: Poznati par nikada iskrenije o svom odnosu

Autor Ana Živančević
0

Nikolija i Relja progovorili su o svom odnosu, kao i o deci.

Prvo oglašavanje Nikolije i Relje nakon spekulacija o neverstvu pevača Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Spekulacije o navodno narušenom odnosu Nikolije Jovanović i Relje Popovića poslednjih dana ne prestaju da intrigiraju javnost. Njihova ljubavna priča datira još iz 2014. godine, kada je pjevačica sa grupom "Elitni odredi", čiji je Relja tada bio član, snimila hit koji je obilježio početak nečeg mnogo većeg od puke saradnje.

Ono što je počelo kao privlačnost na prvi pogled, ubrzo se pretvorilo u stabilnu zajednicu koja traje punih 11 godina. Iako su javne ličnosti, par je ostao dosljedan odluci da porodični život drži podalje od reflektora.

Pogledajte fotografije Nikolije i Relje:

Toliko su insistirali na privatnosti da su imena njihovih ćerki dugo bila nepoznanica za medije.

Iako ljubav nisu krunisali brakom, Nikolija i Relja uživaju u harmoniji sa ćerkama Reom, koja je u septembru proslavila deveti rođendan, i Hanom, koja je u julu 2024. napunila četiri godine. Govoreći o odluci da zaštite djecu od znatiželjnih pogleda, Relja je svojevremeno za objasnio zašto su postali toliko oprezni:

"Poneseni radošću zbog Reinog rođenja otkrili smo njeno ime i da možemo da vratimo vrijeme, to bismo preskočili. Za javnost je potpuno nevažno kako će nam se djeca zvati. Dovoljno je da se zna da imamo dvije ćerke i da se trudimo da im budemo što bolji roditelji. Ljudi u svojoj nepristojnosti idu toliko daleko da komentarišu naše izbore. Obe ćerke nose prelijepa imena, a naša je obaveza da ih čuvamo."

Nikolija se nadovezala na ovu temu, ističući da je mir koji pronalazi unutar svoja četiri zida rezultat svesnog povlačenja iz medijske vreve. Za nju je selektivnost u komunikaciji sa javnošću postala ključna za očuvanje unutrašnjeg mira.

"Tokom godina imala sam razne faze, gdje sam bila više ili manje medijski eksponirana, ali sam s vremenom zaključila da mi više prija kada privatnost čuvam, naravno u mjeri u kojoj je to moguće postići. Rijetke su prilike i intervjui poput ovog gdje osjećam da zaista mogu da se predstavim u pravom svjetlu."

"Kao što u kuću primamo isključivo nama drage i važne ljude, smatram da i o našoj sreći ili bolu treba da znaju samo oni kojima su važna naša osjećanja. Ne postoji konstantna sreća, a Relja i ja smo radosni što sve umijemo da podelimo, i lijepo i ono manje lijepo."

Izvor: Blic/ MONDO

