Haos tokom demonstracija u Solunu: Uhapšeno 313 osoba, policija koristila suzavce i šok bombe (Foto)

Policija je za razbijanje demonstracija koristila je suzavac i šok bombe da bi odbila napadače.

Grčke vlasti privele su danas 313 osoba u raciji u univerzitetskom kampusu u Solunu, nakon što je rano jutros izvršen napad na policijuza suzbijanje demonstracija kada je bačeno više od 100 Molotovljevih koktela, a svi privedeni su pušteni bez podizanja optužnice, prenosi B92, piše Tanjug.

Grčka policija je saopštila da su grupe ljudi sa kapuljačama izašle iz kampusa Aristotelovog univerziteta u Solunu rano jutros kako bi napale odred policije za suzbijanje demonstracija, kada je jedan policajac zadobio opekotine lica i noge, prenio je "Katimerini", uz napomenu da je policija obično raspoređena na izvjesnoj udaljenosti od kampusa, kako bi suzbila eventualne nemire nakon zabava koje se održavaju u kampusu.

Policija za razbijanje demonstracija koristila je suzavac i šok bombe da bi odbila napadače. Grčko Ministarstvo prosvete zatražilo je odgovore u roku od 48 sati od rektorata Univerziteta Aristotel u vezi sa incidentima tokom noći.

Univerzitet je saopštio da su napade počinili "ekstremisti" izvan kampusa, zajedno sa pojedincima iz univerzitetskog kruga.

