logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos tokom demonstracija u Solunu: Uhapšeno 313 osoba, policija koristila suzavce i šok bombe (Foto)

Haos tokom demonstracija u Solunu: Uhapšeno 313 osoba, policija koristila suzavce i šok bombe (Foto)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Policija je za razbijanje demonstracija koristila je suzavac i šok bombe da bi odbila napadače.

Broj povrijeđenih u demonstracijama u Solunu Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia / Shutterstock.com/Ajdin Kamber

Grčke vlasti privele su danas 313 osoba u raciji u univerzitetskom kampusu u Solunu, nakon što je rano jutros izvršen napad na policijuza suzbijanje demonstracija kada je bačeno više od 100 Molotovljevih koktela, a svi privedeni su pušteni bez podizanja optužnice, prenosi B92, piše Tanjug.

Grčka policija je saopštila da su grupe ljudi sa kapuljačama izašle iz kampusa Aristotelovog univerziteta u Solunu rano jutros kako bi napale odred policije za suzbijanje demonstracija, kada je jedan policajac zadobio opekotine lica i noge, prenio je "Katimerini", uz napomenu da je policija obično raspoređena na izvjesnoj udaljenosti od kampusa, kako bi suzbila eventualne nemire nakon zabava koje se održavaju u kampusu.

Policija za razbijanje demonstracija koristila je suzavac i šok bombe da bi odbila napadače. Grčko Ministarstvo prosvete zatražilo je odgovore u roku od 48 sati od rektorata Univerziteta Aristotel u vezi sa incidentima tokom noći.

Univerzitet je saopštio da su napade počinili "ekstremisti" izvan kampusa, zajedno sa pojedincima iz univerzitetskog kruga.

 (B92/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka demonstracije Solun

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ