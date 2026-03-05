Policajac usmrtio pješaka u Novom Sadu: Uhapšen osumnjičeni, određen mu pritvor

Novosadska policija uhapsila je službenika saobraćajne policije koji je motociklom udario pješaka na Bulevaru kneza Miloša. Povrijeđeni je preminuo, osumnjičenom određen pritvor.

Izvor: Shutterstock

Novosadska policija uhapsila je osumnjičenog da je 2. marta motociklom na Bulevaru kneza Miloša udario pješaka koji je gurao bicikl na pješačkom prelazu. Povrijeđeni je, usled zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.

S. P. (2004) iz Novog Sada sumnjiči se da je učinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Osumnjičeni je policijski službenik Odjeljenja saobraćajne policije, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je u vrijeme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu.

