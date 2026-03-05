logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policajac usmrtio pješaka u Novom Sadu: Uhapšen osumnjičeni, određen mu pritvor

Policajac usmrtio pješaka u Novom Sadu: Uhapšen osumnjičeni, određen mu pritvor

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novosadska policija uhapsila je službenika saobraćajne policije koji je motociklom udario pješaka na Bulevaru kneza Miloša. Povrijeđeni je preminuo, osumnjičenom određen pritvor.

srbija policija Izvor: Shutterstock

Novosadska policija uhapsila je osumnjičenog da je 2. marta motociklom na Bulevaru kneza Miloša udario pješaka koji je gurao bicikl na pješačkom prelazu. Povrijeđeni je, usled zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.

S. P. (2004) iz Novog Sada sumnjiči se da je učinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Osumnjičeni je policijski službenik Odjeljenja saobraćajne policije, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je u vrijeme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad Srbija policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ