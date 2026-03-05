Policajac usmrtio pješaka u Novom Sadu: Uhapšen osumnjičeni, određen mu pritvor

Novosadska policija uhapsila je službenika saobraćajne policije koji je motociklom udario pješaka na Bulevaru kneza Miloša. Povrijeđeni je preminuo, osumnjičenom određen pritvor.
Novosadska policija uhapsila je osumnjičenog da je 2. marta motociklom na Bulevaru kneza Miloša udario pješaka koji je gurao bicikl na pješačkom prelazu. Povrijeđeni je, usled zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.
S. P. (2004) iz Novog Sada sumnjiči se da je učinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Osumnjičeni je policijski službenik Odjeljenja saobraćajne policije, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je u vrijeme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu.
(RTS/MONDO)