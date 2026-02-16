Hrvati šokirani dočekom u Novom Sadu: "Krenula je Lijepa naša, a onda nestvaran prizor"

Pogledajte scene iz Novog Sada koje su obradovale i iznenadile sve u Hrvatskoj.

Mediji u Hrvatskoj iznenadili su se nedavno jer je himna "Lijepa naša" prošla bez zvižduka u Beogradu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, štaviše čuli su se aplauzi kada je intonirana, dok ih je poslije toga zapanjio i prizor iz Novog Sada, grada poznatog po multikulturalnosti.

O čemu se radi? Na Dan zaljubljenih u Novom Sadu igrao se meč regionalne hokejaške lige između Vojvodine i Medveščaka, a pred duel intonirana je i hrvatska himna i snimak iz novosadskog Spensa brzo je postao viralan.



"U trenucima kada se u regionalnim sportskim susretima, nažalost, često očekuju napetosti i zvižduci tokomm intoniranja himni, publika u Novom Sadu odlučila je da pošalje potpuno drugačiju poruku. Dok su se dvoranom širili taktovi "Lijepe naše", umjesto negodovanja zavladala je tišina puna poštovanja. Kada je himna završila, tišinu je prekinuo glasan i iskren pljesak s tribina, gesta kojom su navijači Vojvodine pozdravili gostujući tim i njihove nacionalne simbole", navodi se u tekstu "Večernjeg lista" i dodaje:

"Bio je to prizor koji je iznenadio mnoge, a video-snimak događaja ubrzo je postao viralna, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i pohvala za novosadsku publiku".

Inače, Medveščak je slavio 6:2 u novosadskom Spensu, a u revanšu koji je odigran sutradan - Vojvodina je slavila 3:1.

Nedavno haos u Zagrebu

Наши хокејаши у шорцевима након што су покрадени у Загребуpic.twitter.com/CiHSVfDnof — ЦЗБГ портал (@CZBGportal)January 31, 2026



Rekli bismo da je divno vidjeti da se situacija u regionu popravlja, ali baš nedavno imamo i kontra-primjer u istom sportu. Hokejaši Crvene zvezde su opljačkani krajem januara u Zagrebu prilikom gostovanja Medveščaku, kada su nepoznate osobe upale u njihovu svlačionicu i odnijele su odjeću, telefone, opremu, pa i pasoš...

