"Čeka nas izazov, hoćemo da ostanemo u najjačoj diviziji": Kapiten Mitrović ispratio žrijeb za Ligu nacija

Aleksandar Mitrović oglasio se poslije žrijeba za Ligu nacija i grupe koju je dobila reprezentacija Srbije

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Reprezentacija Srbije saznala je imena protivnika u Ligi nacija. Poslije žrijeba u Briselu srpski tim je saznao da će igrati u grupi sa Njemačkom, Holandijom i Grčkom. Komentar toga dao je i Aleksandar Mitrović. Kapiten je pratio pomno dešavanja na žrijebu.

"Teška je grupa, ali ne vidim da bi neka druga grupa iz ove elitne divizije bila lakša. Sve selekcije su dobro, poznajemo dobro rivale i biće nam veliki izazov. Učinićemo sve da odigramo dobre utakmice i da ponovimo ono što smo već uradili u ranijim ciklusima Lige nacija. Želimo da zadržimo status u najjačoj diviziji. Jedva čekamo prve mečeve, idemo da se takmičimo i igramo dobar fudbal. Veliki je izazov pred nama i daćemo sve da ostvarimo dobre rezultate", poručio je Mitrović.

Srbija će drugi put uzastopno igrati u A divijizi Lige nacija i pokušaće da uradi sve da ostane u tom društvu i u budućnosti.

Kako izgledaju grupe u Diviziji A?

Izvor: Printscreen/UEFA

Na jesen će početi Liga nacija, a Srbija će imati veoma težak zadatak. Pogledajte kako izgledaju sve grupe u A diviziji: