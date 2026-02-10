Paunovićeva Srbija prvi put na žrijebu: Može i sa Hrvatima, a svakako je čeka "pakao"

Pogledajte koga Srbija može da dobije na žrijebu za novu Ligu nacija.

Fudbalska reprezentacija Srbije će prvi put u mandatu selektora Veljka Paunovića učestvovati na žrijebu i to će biti žrijeb za novo izdanje Lige nacija koje se igra ove godine. Kao što je poznato, Srbija je uspjela da sačuva status u "A" diviziji pošto je u martu bila bolja od Austrije u baražu, što znači da će opet igrati sa elitnim reprezentacijama.

Srbija je smještena u treći po kvalitetu šešir, što znači da će dobiti - makar na papiru - dva jača protivnika i jednog slabijeg, a sve će biti poznato u četvrtak u Briselu od 18 časova. Evo sastava šešira:

1. šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka

2. šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

3. šešir: SRBIJA , Belgija, Engleska, Norveška

Kao što vidimo, znamo da sigurno sa Belgijom, Engleskom i Norveškom ne može da igra, dok nema nikakvih "zabrana" kada su u pitanju ostale reprezentacije i zavisiće od "sreće na žrijebu". S obzirom na prikazano u prethodnom periodu, jasno je da je Srbija potpuni autsajder i da će se boriti za opstanak u eliti.

Ipak, znamo da je Liga nacija vrlo važno takmičenje iz perspektive baraža za EP i SP, tako da je potrebno ostvariti i što bolju poziciju, u slučaju neuspjeha u sljedećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

Novi format Lige nacija

Kao što je poznato, po najbolje dvije ekipe prolaze dalje u četvrtfinale Lige nacija (mart 2027. godine) i boriće se za titulu u ovom takmičenju, trećeplasirani igra baraž za opstanak - dok četvrtoplasirani pada u "B" diviziju. Ono što je novo je da će se Liga nacija igrati u samo dva "prozora", odnosno srpske fudbalere čekaju čak četiri utakmice od kraja septembra do početka oktobra.