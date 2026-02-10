Paunovićeva Srbija prvi put na žrijebu: Može i sa Hrvatima, a svakako je čeka "pakao"

Pogledajte koga Srbija može da dobije na žrijebu za novu Ligu nacija.
Fudbalska reprezentacija Srbije će prvi put u mandatu selektora Veljka Paunovića učestvovati na žrijebu i to će biti žrijeb za novo izdanje Lige nacija koje se igra ove godine. Kao što je poznato, Srbija je uspjela da sačuva status u "A" diviziji pošto je u martu bila bolja od Austrije u baražu, što znači da će opet igrati sa elitnim reprezentacijama.
Srbija je smještena u treći po kvalitetu šešir, što znači da će dobiti - makar na papiru - dva jača protivnika i jednog slabijeg, a sve će biti poznato u četvrtak u Briselu od 18 časova. Evo sastava šešira:
- 1. šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka
- 2. šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska
- 3. šešir: SRBIJA, Belgija, Engleska, Norveška
- 4. šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska
Kao što vidimo, znamo da sigurno sa Belgijom, Engleskom i Norveškom ne može da igra, dok nema nikakvih "zabrana" kada su u pitanju ostale reprezentacije i zavisiće od "sreće na žrijebu". S obzirom na prikazano u prethodnom periodu, jasno je da je Srbija potpuni autsajder i da će se boriti za opstanak u eliti.
Ipak, znamo da je Liga nacija vrlo važno takmičenje iz perspektive baraža za EP i SP, tako da je potrebno ostvariti i što bolju poziciju, u slučaju neuspjeha u sljedećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.
Novi format Lige nacijaIzvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia
Kao što je poznato, po najbolje dvije ekipe prolaze dalje u četvrtfinale Lige nacija (mart 2027. godine) i boriće se za titulu u ovom takmičenju, trećeplasirani igra baraž za opstanak - dok četvrtoplasirani pada u "B" diviziju. Ono što je novo je da će se Liga nacija igrati u samo dva "prozora", odnosno srpske fudbalere čekaju čak četiri utakmice od kraja septembra do početka oktobra.
- 1. kolo (od 24. do 26. septembra)
- 2. kolo (od 27. do 29. septembra)
- 3. kolo (od 30. septembra do 3. oktobra)
- 4. kolo (od 4. do 6. oktobra)
- 5. kolo (od 12. do 14. novembra)
- 6. kolo (od 15. do 17. novembra)