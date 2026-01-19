logo
Srbija ide na Festival fudbala sa Argentinom i Španijom: Sprema se spektakl koji zanima cijeli svijet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Katar će u martu organizovati šest fantastičnih mečeva, a Srbija će biti dio programa

Srbija na turniru Festival fudbala u Aziji Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće imati takmičarske mečeve u narednom periodu, ali se Fudbalski savez Srbije zato potrudio da Veljko Paunović na izuzetno kvalitetnim prijateljskim provjerama testira igrače koji su mu u planu za naredni ciklus. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije najavio je da će Srbija putovati u Meksiko pred Mundijal, a nekoliko mjeseci ranije će seniorska selekcija u Aziju.

Odranije se znalo da će Srbija igrati protiv Katara i Saudijske Arabije, ali je sada jasno da će to biti u sklopu spektakularnog događaja koji će privući pažnju čitavog svijeta. Argentina predvođena Lionelom Mesijem, Španija predvođena Laminom Jamalom i Egipat predvođen Mohamedom Salahom takođe će tih dana biti u Dohi - i igrati utakmice na Festivalu fudbala!

"Reprezentacija Srbije odigraće u martu dvije prijateljske utakmice u Dohi, u sklopu Festivala fudbala Katar 2026, prestižnog međunarodnog događaja koji okuplja neke od najjačih selekcija svijeta. 'Orlovi' će 26. marta odmjeriti snage sa domaćinom, reprezentacijom Katara, dok je drugi meč zakazan za 30. mart protiv selekcije Saudijske Arabije. Pored našeg tima, na festivalu učestvuju i reprezentacije Argentine, Španije i Egipta, što čitavom događaju daje dodatni značaj.

Paunović je 'Orlove' predvodio u finišu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, na gostovanju protiv Engleske u Londonu, kao i u meču protiv Letonije u Leskovcu.

Dueli sa dva učesnika predstojećeg Mundijala predstavljaju odličan test za naš nacionalni tim, priliku za dodatno uigravanje i sticanje dragocjenog iskustva u vrhunskim uslovima i protiv kvalitetnih protivnika", navodi se u objavi FSS.

Reprezentacije Španije i Argentine će kao aktuelni šampioni Evrope i Južne Amerike odigrati meč koji se zove "Finalisima", a koji treba da odredi koji je kontinent bolji u fudbalu. Fudbalski festival u Kataru, na stadionima koji su korišćeni i za Mundijal 2022. godine, obilježiće nekoliko mečeva koji će privlačiti pažnju širom svijeta.

Tokom martovskog prozora, između 26. i 31. u mjesecu, biće odigrano šest mečeva. Prvo će snage odmjeriti Saudijska Arabija i Egipat, zatim Katar i Srbija, pa Argentina i Španija, Egipat i Španija, Srbija i Saudijska Arabija i na kraju Katar i Argentina. Srbija će oba meča odigrati na stadionu Jasim bin Hamad u Dohi.

Tagovi

orlovi Srbija Festival fudbala

