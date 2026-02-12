Srbija dobila pretešku grupu u Ligi nacija, BiH može biti zadovoljna

Reprezentacija Srbije u A diviziji Lige nacijaigraće protiv Njemačke, Holandije i Grčke, dok je BiH u B diviziji smještena u grupu sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.
Fudbalska reprezentacija Srbije će tokom jeseni 2026. godine igrate u novom izdanju Lige nacija, a u A diviziji će joj rivali biti Njemačka, Holandija i Grčka. Čini se da će tim Veljka Paunovića imati izuzetno težak zadatak jer Njemačka i Holandija spadaju među najbolje evropske selekcije, dok je Grčka tim koji bi u narednim godinama trebalo da napreduje na krilima strašno talentovanih mladih igrača koje imaju.
Srbiji bi vjerovatno najbolje bilo u grupi D, gdje su iz prvog šešira izvlačeni Portugal i Danska, dok su grupe A sa Francuskom i Italijom odnosno C sa Španijom i Hrvatskom podjednako teške. Svakako, ostaje im da se dobro pripreme za jesen, a zatim protiv najboljih reprezentacija Evrope pokažu koliko mogu!
U Briselu je večeras održan žrijeb UEFA Lige nacija 2026/2027.— NFS BIH (@NFSBiH)February 12, 2026
Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u petoj sezoni UEFA Lige nacija u grupi 4 Lige B za protivnike imati selekcije Poljske, Rumunije i Švedske.pic.twitter.com/PunwZbpkKl
Istovremeno, protivnike u B diviziji saznala je i BiH. Selekcija Sergeja Barbareza odmjeriće snage sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, pa se može smatrati da je žrijeb bio solidan za "zmajeve".
Divizija A
Ovo su grupe u A diviziji za jesen 2026. godine, kada će početi novo izdanje Lige nacija. Srbija će imati nevjerovatno težak zadatak.
- Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska
- Grupa A2: Njemačka, Holandija, Srbija, Grčka
- Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka
- Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels
Na redu je divizija A
Reprezentacija Srbije nalazi se među posljednjih 16 timova koji će biti žrijebani, a danas će saznati protivnike u predstojećem izdanju Lige nacija. Protiv timova koje danas dobije na žrijebu Srbija će igrati tokom jeseni 2026. godine. Rivale će im odrediti Pepe, nekadašnji portugalski reprezentativac i dugogodišnji štoper Real Madrida.
Divizija B
Završen je žrijeb i za B diviziju Lige nacija, u kojoj su reprezentativci BiH. Stanje po grupama izgleda ovako:
- Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Sjeverna Makedonija
- Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Sjeverna Irska
- Grupa B3: Izrael, Austrija, Republika Irska, tzv. Kosovo
- Grupa B4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska
Divizija C
Preostale tri divizije igraće se u istom formatu - sa po 16 timova koji će biti raspoređeni u četiri grupe.
- Grupa C1: Albanija, Finska, Bjelorusija, San Marino
- Grupa C2: Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar
- Grupa C3: Kazahstan, Slovačka, Farska Ostrva, Moldavija
- Grupa C4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta
Divizija D
Najslabija od četiri divizije u Ligi nacija imaće samo šest timova, a oni su podijeljeni u dvije grupe. Ovako izgledaju grupe u diviziji D:
- Grupa D1: Gibaltar/Letonija, Malta/Luksemburg, Andora
- Grupa D2: Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn
Potrajaće...
Kao i inače kada UEFA organizuje žrijeb, prije samog izvlačenja ćemo se prisjetiti detalja iz prošlosti, upoznati sa specijalnim gostima, slušati muziku... Ukratko, žrijeb ne počinje baš u 18.00 kao što je najavljeno. Tada je samo start cjelokupnog programa.
Žrijebaju se sve divizije
Navijače u Srbiji najviše zanima žrijeb za A diviziju Lige nacija, oni koji prate BiH gledaće ka B diviziji, ali ćemo obratiti pažnju i na ostatak programa.
Danas u 18 sati u Brusselsu će biti održan žrijeb novog izdanja UEFA Lige nacija za sezonu 2026/2027.— NFS BIH (@NFSBiH)February 12, 2026
Naša reprezentacija će igrati u Ligi B, a prilikom žrijeba će se naći u drugom šeširu zajedno sa Švajcarskom, Austrijom i Ukrajinom.pic.twitter.com/uVIaLJDFuH
Večeras će rivale u grupi saznati i nacionalni timovi koji se takmiče u nižim divizijama. Primjera radi, u istoj diviziji sa Bosnom i Hercegovinom su Slovenija i Sjeverna Makedonija, dok su Crnogorci u C diviziji.
Kada se igraju mečevi?
Za razliku od prethodnih godina, UEFA je napravila male promjene u kalendaru. Sada će se prva četiri kola grupne faze Lige nacija igrati između 24. septembra i 6. oktobra, dok će se preostale dvije runde odigrati između 12. i 17. novembra. Tada ćemo znati i konačan plasman u svakoj od grupa A divizije, odnosno ko ide u četvrtfinale, ko ide u baraž, a ko ispada u B diviziju.
Prethodno izdanje
Srbija je i u prethodnom izdanju igrala u A diviziji Lige nacija, a tim tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića bilježio je sasvim dobre rezultate. Rivali u grupnoj fazi bili su Španija, Danska i Švajcarska, a Srbija je završila na trećem mjestu u grupi - imala je priliku da se pobjedom nad Danskom u Leskovcu domogne druge pozicije, ali nije uspjela u tome iako je bila bolja na terenu. Kasnije je tim Srbije igrao baraž za opstanak u A diviziji protiv Austrije i uspio da nadigra tog rivala.
Što se tiče BiH, "zmajevi" su prošle godine ispali iz A divizije. U grupi su ih nadigrali Njemačka, Holandija i Mađarska, pa je BiH kao najlošije plasirana selekcija iz ove grupe, sa samo dva osvojena boda, morala u niži rang.
Ko su potencijalni protivnici?
Srbija je pred žrijeb stavljena u treći šešir, a tu su još selekcije Belgije, Engleske i Norveške - pa je jasno da to ne mogu biti rivali "orlovima" u predstojećem izdanju Lige nacija. Potencijalni protivnici nalaze se u prvom, drugom i četvrtom šeširu.
- Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka
- Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska
- Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška
- Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska
BiH je u B diviziji, a stanje po šeširima izgleda ovako:
- Prvi šešir: Škotska, Holandija, Poljska, Izrael
- Drugi šešir: Švajcarska, BIH, Austrija, Ukrajina
- Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija
- Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Kosovo*
Napominjemo da zbog specifične situacije BiH ne može da se sastanem sa selekcijom tzv. Kosova.
Dobar dan
Fudbalske reprezentacije BiH i Srbije saznaće protivnike u novom izdanju Lige nacija. Zadatak za selektora Veljka Paunovića i njegove izabranike uopšte neće biti lak, u žrijebu mogu da dobiju neke od najboljih evropskih selekcija, dok se "zmajevi" nadaju nešto povoljnijem rasporedu.
Srbija će ponovo igrati u A diviziji, a BiH u B diviziji Lige nacija.