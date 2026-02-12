Srbija dobila pretešku grupu u Ligi nacija, BiH može biti zadovoljna

Reprezentacija Srbije u A diviziji Lige nacijaigraće protiv Njemačke, Holandije i Grčke, dok je BiH u B diviziji smještena u grupu sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

Fudbalska reprezentacija Srbije će tokom jeseni 2026. godine igrate u novom izdanju Lige nacija, a u A diviziji će joj rivali biti Njemačka, Holandija i Grčka. Čini se da će tim Veljka Paunovića imati izuzetno težak zadatak jer Njemačka i Holandija spadaju među najbolje evropske selekcije, dok je Grčka tim koji bi u narednim godinama trebalo da napreduje na krilima strašno talentovanih mladih igrača koje imaju.

Srbiji bi vjerovatno najbolje bilo u grupi D, gdje su iz prvog šešira izvlačeni Portugal i Danska, dok su grupe A sa Francuskom i Italijom odnosno C sa Španijom i Hrvatskom podjednako teške. Svakako, ostaje im da se dobro pripreme za jesen, a zatim protiv najboljih reprezentacija Evrope pokažu koliko mogu!

U Briselu je večeras održan žrijeb UEFA Lige nacija 2026/2027.



Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u petoj sezoni UEFA Lige nacija u grupi 4 Lige B za protivnike imati selekcije Poljske, Rumunije i Švedske.pic.twitter.com/PunwZbpkKl — NFS BIH (@NFSBiH)February 12, 2026

Istovremeno, protivnike u B diviziji saznala je i BiH. Selekcija Sergeja Barbareza odmjeriće snage sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, pa se može smatrati da je žrijeb bio solidan za "zmajeve".