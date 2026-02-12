Srbija dobila pretešku grupu u Ligi nacija, BiH može biti zadovoljna

logo
Reprezentacija Srbije u A diviziji Lige nacijaigraće protiv Njemačke, Holandije i Grčke, dok je BiH u B diviziji smještena u grupu sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

Fudbalska reprezentacija Srbije će tokom jeseni 2026. godine igrate u novom izdanju Lige nacija, a u A diviziji će joj rivali biti Njemačka, Holandija i Grčka. Čini se da će tim Veljka Paunovića imati izuzetno težak zadatak jer Njemačka i Holandija spadaju među najbolje evropske selekcije, dok je Grčka tim koji bi u narednim godinama trebalo da napreduje na krilima strašno talentovanih mladih igrača koje imaju.

Srbiji bi vjerovatno najbolje bilo u grupi D, gdje su iz prvog šešira izvlačeni Portugal i Danska, dok su grupe A sa Francuskom i Italijom odnosno C sa Španijom i Hrvatskom podjednako teške. Svakako, ostaje im da se dobro pripreme za jesen, a zatim protiv najboljih reprezentacija Evrope pokažu koliko mogu!

Istovremeno, protivnike u B diviziji saznala je i BiH. Selekcija Sergeja Barbareza odmjeriće snage sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, pa se može smatrati da je žrijeb bio solidan za "zmajeve".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
18:53

Divizija A

Ovo su grupe u A diviziji za jesen 2026. godine, kada će početi novo izdanje Lige nacija. Srbija će imati nevjerovatno težak zadatak. Srbija će imati nevjerovatno težak zadatak.

  • Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska
  • Grupa A2: Njemačka, Holandija, Srbija, Grčka
  • Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka
  • Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels
18:50

Na redu je divizija A

Reprezentacija Srbije nalazi se među posljednjih 16 timova koji će biti žrijebani, a danas će saznati protivnike u predstojećem izdanju Lige nacija. Protiv timova koje danas dobije na žrijebu Srbija će igrati tokom jeseni 2026. godine. Rivale će im odrediti Pepe, nekadašnji portugalski reprezentativac i dugogodišnji štoper Real Madrida.

18:43

Divizija B

Završen je žrijeb i za B diviziju Lige nacija, u kojoj su reprezentativci BiH. Stanje po grupama izgleda ovako:

  • Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Sjeverna Makedonija
  • Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Sjeverna Irska
  • Grupa B3: Izrael, Austrija, Republika Irska, tzv. Kosovo
  • Grupa B4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska

18:32

Divizija C

Preostale tri divizije igraće se u istom formatu - sa po 16 timova koji će biti raspoređeni u četiri grupe.

  • Grupa C1: Albanija, Finska, Bjelorusija, San Marino
  • Grupa C2: Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija/Gibraltar
  • Grupa C3: Kazahstan, Slovačka, Farska Ostrva, Moldavija
  • Grupa C4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg/Malta
18:21

Divizija D

Najslabija od četiri divizije u Ligi nacija imaće samo šest timova, a oni su podijeljeni u dvije grupe. Ovako izgledaju grupe u diviziji D:

  • Grupa D1: Gibaltar/Letonija, Malta/Luksemburg, Andora
  • Grupa D2: Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn
18:12

Potrajaće...

Kao i inače kada UEFA organizuje žrijeb, prije samog izvlačenja ćemo se prisjetiti detalja iz prošlosti, upoznati sa specijalnim gostima, slušati muziku... Ukratko, žrijeb ne počinje baš u 18.00 kao što je najavljeno. Tada je samo start cjelokupnog programa.

18:03

Žrijebaju se sve divizije

Navijače u Srbiji najviše zanima žrijeb za A diviziju Lige nacija, oni koji prate BiH gledaće ka B diviziji, ali ćemo obratiti pažnju i na ostatak programa.

Večeras će rivale u grupi saznati i nacionalni timovi koji se takmiče u nižim divizijama. Primjera radi, u istoj diviziji sa Bosnom i Hercegovinom su Slovenija i Sjeverna Makedonija, dok su Crnogorci u C diviziji.

18:02

Kada se igraju mečevi?

Za razliku od prethodnih godina, UEFA je napravila male promjene u kalendaru. Sada će se prva četiri kola grupne faze Lige nacija igrati između 24. septembra i 6. oktobra, dok će se preostale dvije runde odigrati između 12. i 17. novembra. Tada ćemo znati i konačan plasman u svakoj od grupa A divizije, odnosno ko ide u četvrtfinale, ko ide u baraž, a ko ispada u B diviziju.

17:31

Prethodno izdanje

Srbija je i u prethodnom izdanju igrala u A diviziji Lige nacija, a tim tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića bilježio je sasvim dobre rezultate. Rivali u grupnoj fazi bili su Španija, Danska i Švajcarska, a Srbija je završila na trećem mjestu u grupi - imala je priliku da se pobjedom nad Danskom u Leskovcu domogne druge pozicije, ali nije uspjela u tome iako je bila bolja na terenu. Kasnije je tim Srbije igrao baraž za opstanak u A diviziji protiv Austrije i uspio da nadigra tog rivala.

Što se tiče BiH, "zmajevi" su prošle godine ispali iz A divizije. U grupi su ih nadigrali Njemačka, Holandija i Mađarska, pa je BiH kao najlošije plasirana selekcija iz ove grupe, sa samo dva osvojena boda, morala u niži rang.

17:28

Ko su potencijalni protivnici?

Srbija je pred žrijeb stavljena u treći šešir, a tu su još selekcije Belgije, Engleske i Norveške - pa je jasno da to ne mogu biti rivali "orlovima" u predstojećem izdanju Lige nacija. Potencijalni protivnici nalaze se u prvom, drugom i četvrtom šeširu.

  • Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka
  • Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska
  • Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška
  • Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

BiH je u B diviziji, a stanje po šeširima izgleda ovako:

  • Prvi šešir: Škotska, Holandija, Poljska, Izrael
  • Drugi šešir: Švajcarska, BIH, Austrija, Ukrajina
  • Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija
  • Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Kosovo*

Napominjemo da zbog specifične situacije BiH ne može da se sastanem sa selekcijom tzv. Kosova.

17:13

Dobar dan

Fudbalske reprezentacije BiH i Srbije saznaće protivnike u novom izdanju Lige nacija. Zadatak za selektora Veljka Paunovića i njegove izabranike uopšte neće biti lak, u žrijebu mogu da dobiju neke od najboljih evropskih selekcija, dok se "zmajevi" nadaju nešto povoljnijem rasporedu.

Srbija će ponovo igrati u A diviziji, a BiH u B diviziji Lige nacija.

Najnovije