Žrijeb Lige nacija u februaru: "Zmajevi" u drugom šeširu divizije B, Srbija može na Hrvatsku

Autor Haris Krhalić
0

UEFA odredila jakosne grupe za Ligu nacija.

Jakosne grupe za UEFA Ligu nacija Izvor: Profimedia

Evropska fudbalska federacija (UEFA) je odredila jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. godine, a završnica na proljeće 2027. godine.

"Zmajevi" su u drugom šeširu Lige B sa Švajcarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali su potencijalni protivnici Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael (prvi šešir), Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija (treći), Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska (četvrti šešir). U četvrtom šeširu je i reprezentacija „Kosova“, ali oni ne mogu igrati u grupi u kojoj je BiH.

Na koga može Srbija?

Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija se nalazi u trećem šeširu Lige A i veoma lako mogla bi da upadne u izuzetno tešku grupu i to tako što će joj iz četvrtog šešira zapasti timovi koje tek čega baraž za Mundijal 2026. godine.

Posebno je zanimljivo što Srbija može da dobije za protivnika reprezentaciju Hrvatske.

  • Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Nemačka
  • Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska
  • Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška
  • Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Žrijeb će biti održan u Briselu 12. februara 2026. godine.

Tagovi

zmajevi orlovi Liga nacija

