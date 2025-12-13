Žrijeb Lige nacija u februaru: "Zmajevi" u drugom šeširu divizije B, Srbija može na Hrvatsku

UEFA odredila jakosne grupe za Ligu nacija.

Izvor: Profimedia

Evropska fudbalska federacija (UEFA) je odredila jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. godine, a završnica na proljeće 2027. godine.

"Zmajevi" su u drugom šeširu Lige B sa Švajcarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali su potencijalni protivnici Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael (prvi šešir), Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija (treći), Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska (četvrti šešir). U četvrtom šeširu je i reprezentacija „Kosova“, ali oni ne mogu igrati u grupi u kojoj je BiH.

Na koga može Srbija?

Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija se nalazi u trećem šeširu Lige A i veoma lako mogla bi da upadne u izuzetno tešku grupu i to tako što će joj iz četvrtog šešira zapasti timovi koje tek čega baraž za Mundijal 2026. godine.

Posebno je zanimljivo što Srbija može da dobije za protivnika reprezentaciju Hrvatske.

Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Nemačka

Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Žrijeb će biti održan u Briselu 12. februara 2026. godine.