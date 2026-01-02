logo
Vladimir Jugović se vratio u srpski fudbal, ali ne u Zvezdu

Vladimir Jugović se vratio u srpski fudbal, ali ne u Zvezdu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Nekadašnji fudbaler Vladimir Jugović, istinska legenda Crvene zvezde, sada je dio Vojvodine

Vladimir Jugović u Vojvodini Izvor: MN PRESS

Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić istakao je da će se Vojvodina na proljeće boriti za titulu i da je trenutno finansijski najstabilniji klub u Srbiji. Tom prilikom otkrio je i zanimljivost, legenda Crvene zvezde Vladimir Jugović se vratio u domaći fudbal i biće dio Vojvodine.

Jugović, koji je bio član zlatne generacije Crvene zvezde iz Barija, godinama nije bio aktivan u srpskom fudbalu. Nakon neuspješnog iskustva u Zvezdi 2008. godine, povukao se u Beč, gdje je živio i gdje se povremeno pojavljivao u medijima, najčešće italijanskim, komentarišući Juventus i Seriju A.

Sada je Jugović spreman za novi izazov, ali ne u ljutice Bogdana, već u Novom Sadu, u Vojvodini. Prema riječima Zbiljića, Jugović funkcioniše kao njegov lični savjetnik, a posao obavlja već šest do sedam mjeseci. Zajedno sa saradnicima prati kadetsku ligu i radi na stvaranju ozbiljne baze kada je u pitanju skauting mladih talenata u klubu.

"Vladimir Jugović je moj prvi savjetnik, nije na klupskoj funkciji, ali je prisutan na svim utakmicama kadeta. U Srbiji to traje već šest, sedam mjeseci i imamo kompletno skautiranu Kadetsku ligu Srbije, jer gledamo u budućnosti kako ne bismo morali da dovodimo momke poput Serija i Bamidelea, nego da to budu naši proizvodi iz škole", rekao je Zbiljić u podkastu "2x45".

"Želimo po generacijama i po svim linijama tima da imamo sve što nam je potrebno i tu nam Jugović dosta pomaže. Nije došao sam, ima dosta pomoćnika sa sobom, tako da očekujem ozbiljnost", dodao je on.

Vojvodina je trenutno na trećoj poziciji Superlige i ima 40 bodova, odnosno 12 pobjeda i po četiri poraza i remija.

