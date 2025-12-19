"Poželio bih Zvezdi finale Lige šampiona": Vladimir Jugović traži pojačanja i ima veliki san

Nekadašnji fudbaler Vladimir Jugović, istinska legenda Crvene zvezde, ponovo je dio kluba sa kojim je osvojio Evropu.

Izvor: Instagram/zvezda_tv_/printscreen

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i dvostruki šampion Evrope Vladimir Jugović posljednjih godina rijetko se pojavljuje u sportskim krugovima. Ipak, ovih dana je u centru pažnje - prvo jer je tražio veliko pojačanje za Zvezdu u susjednoj zemlji, a zatim i jer je prisustvovao promociji monografije koja zaokružuje prvih 80 godina crveno-bijelih.

Šampion Evrope sa Zvezdom i Juventusom, ali i dvostruki strijelac kada su crveno-bijeli u Tokiju osvojili Interkontinentalni kup, nije bio skroman kada je upitan šta bi poželio svom bivšem klubu. Volio bi Jugović da se Zvezda još jednom nađe u finalu Lige šampiona!

"Mislim da je jedna velika stvar zato što stalo je u jednoj monografiji istorije jednog kluba, koji iza sebe ima mnogo lijepih uspomena. Mnogo igrača je prošlo kroz Crvenu zvezdu, mnogo sportskih radnika. Svi su oni zaslužili da budu na jednom mjestu. To zaslužuje i jedan veliki klub kao što je Zvezda", rekao je Jugović i dodao: "Poželio bih Zvezdi još jedno finale Lige šampiona. Treba vjerovati. Mi smo napravili jedan veliki uspjeh. Možda niko nije očekivao. Svi ovi klinci koji počinju da igraju moraju da vjeruju kako će jednog dana ostvariti kao što smo mi ostvarili. Podigli smo im veliku ljestvicu, sad je na njima da nas dostignu i prestignu."

Povratak Vladimira Jugovića u Crvenu zvezdu, odnosno njegova ponovna saradnja sa crveno-bijelima, mogao bi da bude povezan sa povratkom Dejana Stankovića na klupu. Njih dvojica se znaju već nekoliko decenija, a Jugović je svojevremeno ispričao kako je čelncima Lacija garantovao da će Stanković imati veliku karijeru prije nego što su ga doveli iz Zvezde.

Šta je Jugović radio u Bugarskoj?

Po pisanju tamošnjih medija, nekadašnji srpski fudbaler Vladimir Jugović nedavno je gledao meč u Bugarskoj, kako bi se na licu mjesta uvjerio u kvalitete talentovanog štopera. Martin Georgiev svojevremeno je bio đak Barselone, a trenutno nastupa za Slaviju i seniorsku reprezentaciju svoje zemlje.

Pitanje je trenutka kada će neki moćniji i bogatiji klub odvesti Martina iz bugarskog fudbala, a sudeći po akciji koju je imao Jugović, Zvezda je veoma zainteresovana da to bude baš ona. Jasno je da Zvezda ima prostor za nove igrače u posljednjoj liniji, jer Miloš Veljković, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena i Stefan Leković nisu blistali ove jeseni, pa bi im konkurencija dobro došla.

"Da, tačno je da je Jugović bio na stadionu na utakmici Kupa, kao čovjek Zvezde.Pratio je Martina Georgieva i dopao mu se. Dopali su mu se i drugi mladi momci. Međutim, potrebno je mnogo rada i da bi se izborili za šansu. Nastaviće da prate njihove igre i tokom proljeća", rekao je prvi čovjek Slavije Venceslav Stefanov za bugarski "Sportal".