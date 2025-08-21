Legendarni srpski as Vladimir Jugović oglasio se pred meč decenije reprezentacije, Srbija - Engleska na Marakani

Izvor: MN PRESS

Legenda srpskog, jugoslovenskog i evropskog fudbala, Vladimi Jugović, govorio je o predstojećem spektaklu na "Marakani", Srbija - Engleska u kvalifikacijma za Svjetsko prvenstvo 2026.

"Mislim da Piksi vrlo dobro zna šta treba da se uradi i da ništa neće prepustiti slučaju. Engleska je velika reprezentacija, fizički snažna, posljednjih godina bilježi ozbiljne rezultate, ali nije nepobjediva. Momci moraju da vjeruju u sebe, talenat je nesumnjiv, a imaće i maksimalnu podršku sa tribina. Na njima je da pokažu da mogu da budu bolji, ako ne u individualnom smislu, onda u takmičarskom. Da daju gol više. Treba biti takmičar, to je jednostavna formula. Utakmica je važna, treba ići na pobjedu, ali uz neophodnu dozu opreza", kazao je Jugović za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

"Sada se igra za Srbiju, ja tu mogućnost nisam imao"

Vidi opis "Srbija ima jednog od najboljih na svijetu": Vladimir Jugović želi "orlovima" ono što njemu nije bilo dopušteno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Asa koji je u periodu od 1991. do 2002. godine 41 put oblačio dres sa državnim grbom, ne iznenađuje ogromno interesovanje koje vlada za duel Srbije i Engleske.

"Sada je sve definisano - igra se za Srbiju. Ja tu mogućnost nisam imao. Mojoj generaciji nije bilo dozvoljeno da se bavi svojim poslom. Četiri ili pet godina nismo mogli da igramo velike utakmice, što je bio veliki hendikep. Ostaje žal zbog Evropskog prvenstva 1992, prije svega zbog načina na koji smo se plasirali na završni turnir. Ubjedljivo i dominantno. Kada ste u najboljim fudbalskim godinama, a propustite tri kvalifikaciona ciklusa, to je previše. Baš previše. Ovi momci danas imaju veliku šansu i moraju da je iskoriste."

Upravo je povratak iz Švedske spriječio Juginu generaciju da odmjeri snage sa reprezentacijom Engleske.

"Jedna Danska je otišla umjesto nas i osvojila Evropsko prvenstvo. Ne kažem da bismo mi uzeli trofej, ali sam uvjeren da bismo napravili veliki rezultat. Ako ništa drugo, bar u rangu onog koji je Osim napravio sa reprezentacijom u Italiji 1990. Ta ekipa je bila zrelija za jedno Svjetsko prvenstvo, plus nas nekolicina iz mlađe garde koji smo mogli da osvježimo ekipu i da im pomognemo u mnogim elementima igre. Šteta… ali zato ovi momci imaju priliku da naprave nešto veliko. Nešto zbog čega se neće kajati kada završe svoje karijere."

"Milenković jedan od najboljih defanzivaca svijeta"

Vidi opis "Srbija ima jednog od najboljih na svijetu": Vladimir Jugović želi "orlovima" ono što njemu nije bilo dopušteno Nikola Milenković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: GARY OAKLEY/EPA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Za pozitivan rezultat protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, neophodno je da sve linije srpskog tima funkcionišu na besprijekoran način.

"Imamo odličan izbor napadača, samo ih treba uklopiti da budu što efikasniji. Bitno je da Vlahović u klubu pronađe svoj mir, jer će tako biti od još veće koristi reprezentaciji. Odbrana je uvijek na visini zadatka i to me raduje. Milenković je trenutno jedan od najboljih odbrambenih igrača na svijetu. Moram posebno da ga pohvalim, zaslužio je. Zaista je čudo, uvijek konstantan, staložen, miran, pravi stub reprezentacije. On je primjer kako jedan profesionalac treba da se odnosi prema obavezama u klubu i nacionalnom timu. Njegova igra uliva sigurnost cijeloj ekipi. Za mene je u rangu najboljih odbrambenih igrača sa ovih prostora svih vremena."

Bonus video:

Pogledajte 00:09 Piksi pobesneo i opsovao na Španija - Srbija Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)