Sa Piksijem li bez njega, Srbiju čeka pakao na žrijebu: Hrvatska je mogući rival, a laka grupa ovdje ne postoji

Reprezentacija Srbije odmah nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izlazi na žrijeb na kojem ne može da dobije laku grupu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije, sa aktuelnim selektorom Draganom Stojkovićem ili bez njega, imaće pakleno težak posao kada početkom 2026. godine bude na žrijebu za Ligu nacija 2026/27.

Trijumfom protiv Austrije u dvomeču minulog proljeća, "orlovi" su osigurali još jedno učešće u najvišem rangu, "Ligi A", u kojoj su najbolje ekipe kontinenta. Zato je suvišno govoriti da su potencijalni protivnici izuzetno jaki, jer je slabih veoma malo, ali ovog puta to nije fraza, već apsolutna činjenica.

Primjera radi, Srbija bi mogla da bude u grupi sa aktuelnim šampionom Evrope, Španijom ili vicešampionom svijeta, Francuskom, kao i sa prethodnim prvakom Evrope, Italijom, Hrvatskom ili tradicionalnim "dželatom" srpske reprezentacije, Holandijom.

Reprezentacija Srbije biće svrstana u treći "šešir", a ovo žrijeb će biti održan početkom 2026. godine. Pogledajte sastav šešira:

Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka

Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Srbiju do žrijeba čeka paklen posao

Izvor: MN PRESS

Naravno, ovo takmičenje je daleko od prvog plana za reprezentaciju Srbije u ovom trenutku, nakon debakla protiv Engleske u borbi za Mundijal. Izabranici Dragana Stojkovića Piksija pred sobom imaju jako važan oktobarski duel protiv Albanije u Leskovcu (još nepotvrđena lokacija), a u slučaju uspjeha igraće u plej-ofu za plasman na Mundijal 2026.

Srbija će igrati protiv Albanije 11. oktobra, zatim protiv Andore u gostima tri dana kasnije, pa protiv Engleske na Vembliju 13. novembra i za kraj protiv Letonije na stadionu u Leskovcu 16. novembra. Potom će plej-of biti odigran u martu, uz učešće 12 drugoplasiranih timova iz svake grupe, uz četiri ekipe koje su se kvalifikovale kroz Ligu nacija. Prvi mečevi biće igrani 26. marta, a revanši 31. marta.

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku biće odigrano od 11. juna do 19. jula 2026, a naredni ciklus lige nacija biće odigran od 23. septembra do 16. novembra 2026. Plej-of je zakazan za period od 25. do 30. marta, a završni turnir za jun 2027.