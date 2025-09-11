FSS će smijeniti Dragana Stojkovića? Radujko otkrio od čega zavisi status selektora Srbije

Generalni sekretar FSS Branko Radujko ističe da Dragan Stojković Piksi može da dobije otkaz poslije meča protiv Albanije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ubjedljivo je poražena od Engleske (0:5) u kvalifiakcijama za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dragan Stojković Piksi istakao je na konferenciji da ne razmišlja o podnošenju ostavke. Ipak, čini se da njegova pozicija nije bezbjedna - možda je trenutno čak i bliže odlasku nego nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu prethodnog ljeta. O tome je govorio generalni sekretar FSS Branko Radujko.

Po riječima prvog operativca Fudbalskog saveza Srbije, ključna utakmica je protiv Albanije. U slučaju nepovoljnog rezultata po Srbiju, Dragan Stojković Piksi bi nakon nje mogao da bude razriješen dužnosti koju obavlja već više od četiri godine.

"Od selektora imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem novou sa jasnom pobjedničkom ambicijom, od prvog do posljednjeg minuta. Poslije te utakmice (protiv Albanije), organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izvještaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti", rekao je Branko Radujko za "Tanjug", a prenosi "MozzartSport".

Selektor Dragan Stojković Piksi nastaviće da radi svoj posao, a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine Srbiju čekaju izuzetno važni mečevi. Pored gostovanja Engleskoj na Vembliju, u ovom ciklusu kvalifikacija ima i odlazak na megdan Andori, odnosno domaće utakmice protiv Letonije i Albanije. Upravo to bi mogao da bude najvažniji meč.

"Meč sa Albanijom će direktno odlučivati ko će u baraž za Svjetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku. Mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umjeli da obraduju naciju i vjerujem da to mogu da urade i ovog puta", istakao je Radujko.

Podsjećamo, Engleska je prvoplasirana u grupi sa maksimalnih 15 bodova nakon pet mečeva, Albanija je na drugom mjestu sa osam bodova nakon pet odigranih mečeva, dok je Srbija na četiri utakmice sakupila sedam bodova. Letonci su osvojili četiri boda na pet utakmica, a Andora je bez bodova i bez šansi za plasman na Mundijal.