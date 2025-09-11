Zbog debakla protiv Engleza, FSS odlučio da Albanija ne dolazi u Beograd?

Branko Radujko najavio da Fudbaslki savez Srbije želi da promijeni mjesto odigravanja meča i Albaniju dočeka u Leskovcu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ubjedljivo je poražena od Engleske (0:5) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a generalni sekreta FSS Branko Radujko nezadovoljan je zbog svega viđenog. Iako su čelnici Fudbalskog saveza Srbije pretpostavili da bi meč protiv ovakvog rivala mogao da pomogne u vraćanju kulta nacionalnog tima, to se nije desilo.

Zbog debakla koji se dogodio na terenu, Fudbalski savez Srbije želi da napravi veoma važnu promjenu pred nastavak kvalifikacija. Ideja je da se nacionalni tim ponovo odseli iz Beograda, odnosno da u Leskovcu odigra predstojeće dvije utakmice - protiv Albanije i Letonije!

"Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Vjerovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do posljednjeg mjesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je propuštena, ali se od tako velikog patriotskog cilja nikad ne odustaje", rekao je Branko Radujko za "Tanjug", a prenosi "MozzartSport".

Iako je prvobitno najavljeno da će Srbija i meč protiv Albanije igrati na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, Fudbalski savez Srbije sada ima drugačiji plan. U dogovoru sa svim nadležnim organima, FSS pokušava da promijeni mjesto odigravanja susreta i prebaci utakmicu u Leskovac!

"Intenzivno radimo na tome da dobijemo saglasnost za promjenu lokacije za tu utakmicu, Leskovac je sredina u kojoj se reprezentacija spremala uvijek u miru, u kojoj je dočekana sa bezrezervnom podrškom u izuzetno pozitivnoj atmosferi i u kojoj je zabilježila neke jako važne pozitivne rezultate. Vjerujem da ćemo u narednom periodu igrati u Leskovcu", zaključio je Radujko, koji bi nakon Albanije mogao da odlučuje o Piksijevoj sudbini.

Podsjećamo, Srbija je prvi meč na domaćem terenu u ovim kvalifikacijama već igrala na stadionu Dubočica u Leskovcu, a tada je savladala Andoru koja je najslabiji tim u grupi. Predviđeno je da se i meč protiv Letonije u finišu kvalifikacija za Mundijal odigra na leskovačkom stadionu, jednom od tri koje je Srbija izgradila prethodnih godina.