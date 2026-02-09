"Zmajevi" u četvrtak dobijaju rivale u Ligi nacija: Briselski žrijeb kao zagrijavanje za baraž za Mundijal 2026!

Bh. selekcija će saznati imena protivnika u petom izdanju Lige nacija.

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH u četvrtak (12. februar) će saznati imena protivnika u predstojećoj, petoj sezoni Lige nacija. Izabranici Sergeja Barbareza će se nadmetati u B diviziji takmičenja koje je svoje premijerno izdanje doživjelo u sezoni 2018-19, a žrijev grupa biće obavljen u Briselu, sa početkom u 18.00 časova.

"Zmajevi" se nalaze u drugom šeširu, zajedno sa selekcijama Švajcarske, Austrije i Ukrajine. Samim tim, sa ovim ekipama ne mogu da se sastanu, kao i ni sa tzv. Kosovom, koje se nalazi u četvrtom šeširu.

U prvi su smješteni Škotska, Mađarska, Poljska i Izrael, a u treći Slovenija, Gruzija, Republika Irska i Rumunija. Pored pomenutog "Kosova", najslabiji šešir čine Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska.

Liga nacija trebalo bi da ima ogroman značaj na putu ka plasmanu na EP 2028. godine. Pobjednici grupa bi, osim što bi stekli pravo nastupa u višoj diviziji, u najgorem slučaju obezbijedili baraž u slučaju da se kroz kvalifikacije ne domognu kontinentalne smotre. Međutim, tek se čeka potvrda Evropske fudbalske federacije kad je riječ o sistemu takmičenja u kvalifikacijama za EURO.

Četiri utakmice Lige nacija biće odigrane u septembarsko-oktobarskoj prvenstvenoj pauzi, odnosno od 24. septembra do 6. oktobra. Preostala dva kola igraju se u novembru, i to od 12. do 14. odnosno od 15. do 17. novembra.

Naravno, prije svega toga, bh. selekciju očekuje doigravanje za eventualni plasman na Mundijal 2026. Barbarezov tim će prvo 26. marta pokušati da porazi selekciju Velsa u Kardifu, a ukoliko u tome uspije, pet dana kasnije će na zeničkom Bilinom polju dočekati Italiju ili Sjevernu Irsku, u presudnoj borbi za planetarnu fudbalsku smotru.

LIGA NACIJA (DIVIZIJA B)

Prvi šešir: Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael

Drugi šešir: Švajcarska, BiH, Austrija, Ukrajina

Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Republika Irska, Rumunija

Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, "Kosovo"

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)